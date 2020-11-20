蘇貞昌將下台？ 江啟臣：看到後蔡英文時代鬥爭醜陋

蘇內閣施政接連引發爭議，連政院本身都狀況不斷，傳出年底12月25日之後到明年農曆春節前後，行政院長蘇貞昌將下台。國民黨主席江啟臣20日說，蔡總統剛連任不到一年，已經要看到後蔡英文時代，也讓大家看到背後政治鬥爭醜陋。(記者周志豪／攝影)

蘇內閣施政接連引發爭議，連政院本身都狀況不斷，傳出年底12月25日之後到明年農曆春節前後，行政院長蘇貞昌將下台。國民黨主席江啟臣 今上午說，蔡總統剛連任不到一年，已經要看到後蔡英文時代，也讓大家看到背後政治鬥爭醜陋。

江啟臣分析，民進黨 內傳出換閣揆，是因為感受民眾對蔡政府施政不滿，再加上民進黨內的爭權奪利，馬上又要布局2022縣市長選舉，12月25日又是現任縣市長就任滿兩年，之後入閣遺缺就可由中央政府直接派人代理，都是為了選舉。

江啟臣說，民進黨內從爭奪媒體資源下去，接下去是縣市長提名 布局，之後就是爭取2024總統大位。

江啟臣表示，這會期充分感受到執政黨的傲慢，開放萊豬的粗暴蠻橫，蘇貞昌對在野黨的不尊重，再加上最近秒殺新聞台都讓民眾不可思議，民眾看在眼裏當然也會因此心生不滿。

對於國家通訊傳播委員會（NCC）不同意中天電視台續照後，主委陳耀祥馬上公開說可能華視接手中天原本52台頻道。江啟臣批評，被秒殺新聞台還有訴訟權利，還沒有斷氣你就說誰可以取代，證明關台這件事，不是基於新聞專業。

江啟臣認為，中天關台案背後就涉及民進黨內一堆利益，讓大家可搶這個位置，綠色執政成為爭權奪利保證，把國家資源當成民進黨家業。