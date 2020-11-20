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關中天惹民怨 羅智強：蔡英文「將計就計」策畫換蘇貞昌

台灣新聞組／台北20日電
國家通訊傳播委員會（NCC）18日以四理由駁回中天新聞台續照申請，國民黨立院黨團19日呼籲支持者站出來捍衛新聞與言論自由。(記者周志豪／攝影)
國家通訊傳播委員會（NCC）18日以四理由駁回中天新聞台續照申請，國民黨立院黨團19日呼籲支持者站出來捍衛新聞與言論自由。(記者周志豪／攝影)

國家通訊傳播委員會（NCC）前天以四理由駁回中天新聞台續照申請，空出來的52頻道，NCC主委陳耀祥呼籲給公廣集團的華視機會。國民黨團副書記長鄭麗文昨批評，陳耀祥竟然公然喬事，喊話把52台留給公廣集團，她質疑，NCC希望各界給華視機會，難道是執行閣揆蘇貞昌的旨意，蔡英文總統提前跛腳了嗎？

鄭麗文批評，蔡總統坐視黨內派系亂鬥，縱容行政院長蘇貞昌違法亂紀，卻沒辦法喊卡？呼籲支持者22日站出來捍衛新聞與言論自由。

國民黨革實院長羅智強則在臉書爆料，他得到「深喉嚨」最新消息是，最早關掉中天的幕後主導是蘇貞昌，目的是為布局2024年的總統大選，要讓親蘇勢力搶下中天的52頻道。而最新發展是蔡英文「將計就計」，藉由關中天和開放萊豬引發的強大民怨，當作扳倒蘇的槓桿，在農曆年前後，拔掉蘇的行政院長。

羅指出，這是蔡英文的一石三鳥之計，一來換掉已忍無可忍的蘇貞昌，二來拔掉對政府監督最用力的中天，三來製造寒蟬效應讓其他媒體向她跪伏。「蘇貞昌以為他是捕蟬的螳螂，卻成為黃雀口中可口的午餐。」

國民黨黨團總召林為洲表示，中天關台撤照，不續照四大理由完全不符廣電法中規範，且不只法律上站不住腳，公益上也沒有正當性；認為獨立機關早就不獨立，相關發展與總統府5月電郵門事件披露內容一致，行政院一手主導關中天新聞台。

林為洲舉例，NCC以中天被檢舉數量多當作不續照理由，如果這是標準，以後只要發動人去檢舉特定電視台，NCC是否也要比照辦理？此外，對於假、錯新聞，NCC已處分、罰款，一罪不兩罰，也不應作為不續照理由。

鄭麗文質疑，NCC把中天有高層介入新聞當作關台理由，但這關NCC屁事？「練董（年代董事長練台生）、海董（三立董事長林崑海）沒介入年代、三立新聞？哪家電視台高層沒有介入？如果沒有介入，為什麼民視換董事會，彭文正的節目就不見？」

鄭麗文也批評，遭NCC開罰最多的新聞台不是中天，為什麼只有中天要開聽證會、要被關台，選擇性對挺國民黨總統候選人韓國瑜秋後算帳，其他台不實報導，只要反韓、挺英言論都沒有問題，雙重標準、政治追殺。

國民黨 蔡英文 韓國瑜

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