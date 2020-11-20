卡位中天遺缺 NCC主委下指導棋喬頻道

中天新聞台換照沒過，中天的52台頻道引爆各方勢力爭奪卡位戰。（記者陳柏亨／攝影）

沒有了中天新聞台，52頻道由哪一個新聞台遞補？這個問題，本該交給市場機制，在NCC主委陳耀祥宣布中天新聞不予換照當天公開為公廣集團的華視「拉票」，系統業者中嘉集團則馬上發文通知將以寰宇新聞台取代，讓這場卡位之爭更加複雜。

身為主管機關首長的陳耀祥，該不該公然表態支持特定對象？記者會中，陳耀祥在所有媒體鏡頭前呼籲系統業者，「給予公廣集團新聞頻道一個機會」，現場譁然。中天新聞換照失敗，必定提出行政救濟措施，陳耀祥卻先拋出公廣集團取代，系統商也快速通知由寰宇遞補，顯然認為中天官司必輸，坐實趕走中天劇本早已寫好的傳言。

陳耀祥表態自己屬意公廣集團，像是刻意向大眾聲明「我心中最堅定的一塊就是新聞專業」，不向有任何色彩的頻道靠攏，但系統商和其他新聞台願意埋單嗎？

畢竟，新聞台頻道位置很「帶財」，哪家新聞台不想要，若讓市場「自由發揮」，眼看又是一場金錢、人脈與政治的角力，NCC想讓「窮光蛋」華視新聞資訊台上位，且有線電視系統商想讓哪家遞補，都要經過NCC核准，民眾會相信錢、權、人脈與政治的操作，會因此雲淡風輕放過？在商言商，系統商難道只能埋單？某些「等很久」的新聞台，豈不是只有一場空。

不管是為了「洗掉顏色」，或真的為了提升台灣 新聞台品質，NCC這次拔掉一家新聞台執照後，又想把手伸到老百姓手上的遙控器，指導民眾應該看什麼，這些唐突舉動不僅已「撈過界」，甚至凸顯NCC「喬事」能力，但對號稱獨立機關的名號，恐又是一次傷害。