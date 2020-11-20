我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1171萬例 俄亥俄32.6萬超北卡

普亭開會突然咳嗽不止 克林姆林宮「修片」粉飾太平

卡位中天遺缺 NCC主委下指導棋喬頻道

記者 黃有容
中天新聞台換照沒過，中天的52台頻道引爆各方勢力爭奪卡位戰。（記者陳柏亨／攝影）
中天新聞台換照沒過，中天的52台頻道引爆各方勢力爭奪卡位戰。（記者陳柏亨／攝影）

沒有了中天新聞台，52頻道由哪一個新聞台遞補？這個問題，本該交給市場機制，在NCC主委陳耀祥宣布中天新聞不予換照當天公開為公廣集團的華視「拉票」，系統業者中嘉集團則馬上發文通知將以寰宇新聞台取代，讓這場卡位之爭更加複雜。

身為主管機關首長的陳耀祥，該不該公然表態支持特定對象？記者會中，陳耀祥在所有媒體鏡頭前呼籲系統業者，「給予公廣集團新聞頻道一個機會」，現場譁然。中天新聞換照失敗，必定提出行政救濟措施，陳耀祥卻先拋出公廣集團取代，系統商也快速通知由寰宇遞補，顯然認為中天官司必輸，坐實趕走中天劇本早已寫好的傳言。

陳耀祥表態自己屬意公廣集團，像是刻意向大眾聲明「我心中最堅定的一塊就是新聞專業」，不向有任何色彩的頻道靠攏，但系統商和其他新聞台願意埋單嗎？

畢竟，新聞台頻道位置很「帶財」，哪家新聞台不想要，若讓市場「自由發揮」，眼看又是一場金錢、人脈與政治的角力，NCC想讓「窮光蛋」華視新聞資訊台上位，且有線電視系統商想讓哪家遞補，都要經過NCC核准，民眾會相信錢、權、人脈與政治的操作，會因此雲淡風輕放過？在商言商，系統商難道只能埋單？某些「等很久」的新聞台，豈不是只有一場空。

不管是為了「洗掉顏色」，或真的為了提升台灣新聞台品質，NCC這次拔掉一家新聞台執照後，又想把手伸到老百姓手上的遙控器，指導民眾應該看什麼，這些唐突舉動不僅已「撈過界」，甚至凸顯NCC「喬事」能力，但對號稱獨立機關的名號，恐又是一次傷害。

台灣

上一則

誘騙31追星少女拍裸照 街頭藝人判18年

下一則

新聞評論／粗暴關中天 鄭南榕也該怒吼

延伸閱讀

卡位中天遺缺！台系統商申請「親綠頻道」遞補

卡位中天遺缺！台系統商申請「親綠頻道」遞補
中天換照法律戰 律師：NCC無法舉證這些將有勝算

中天換照法律戰 律師：NCC無法舉證這些將有勝算
府密件「鬥賴關中」成真 NCC果然拒中天換照

府密件「鬥賴關中」成真 NCC果然拒中天換照

慘遭撤照 中天嗆蔡政府獨裁：訴諸法律奮戰到底

慘遭撤照 中天嗆蔡政府獨裁：訴諸法律奮戰到底

熱門新聞

14日，國務卿龐培歐到達法國，開始為期10天的歐洲、中東行程。(美聯社)

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

2020-11-14 12:54
中國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查中天新聞台換照申請案，據傳風向「大轉變」，對中天新聞台做出不予換照處分。(記者邱德祥／攝影)

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

2020-11-17 23:58
鄉間道路上，有兩輛車被停放在水溝上，引發網友好奇是如何辦到的。擷自臉書「新·路上觀察學院」

車位都省了！水溝停車神技 車主現身解謎

2020-11-17 12:56
空軍證實F-16夜間例行訓練時失事，圖為失事的F-16A（機號6672）。圖/民眾提供

F-16花蓮外海從雷達光點消失 台國防部搜救中

2020-11-17 08:30
蔡英文總統。（本報資料照片）

評論／川普熄燈 蔡政府的信心危機才開始

2020-11-13 21:05
嘉義縣鄭女日前一次被拔20顆牙後隔日昏迷、送醫不治，家屬質疑拔牙後感染才導致死亡。(記者卜敏正／攝影)

一次拔20顆牙 台34歲女昏迷不治

2020-11-17 19:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切