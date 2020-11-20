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新聞評論／密件預知關中天 驗證府院互鬥心機

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NCC否決中天新聞台換照，行政院長蘇貞昌說NCC是獨立機構，NCC的委員都是經過立法院投票、審查、同意的專家學者，他們做的審查與決定，我們都尊重。(記者劉星君／攝影)
NCC否決中天新聞台換照，行政院長蘇貞昌說NCC是獨立機構，NCC的委員都是經過立法院投票、審查、同意的專家學者，他們做的審查與決定，我們都尊重。(記者劉星君／攝影)

總統府密件5月外流，預知中天死亡紀事。半年來NCC始終按照密件中披露的既定劇本走，中天新聞台終究難挽被鍘命運。

NCC主委陳耀祥及其他六個委員，作為新聞與言論自由刑台上的劊子手，已經名列新聞史教科書。

總統府聲稱密件是偽造文件，許多人覺得，這個說法本身就是「假消息」；就像府院都說尊重獨立機關依法做成的專業決定一樣，聽起來又是「假消息」。所謂「獨立機關」和「專業決定」只是遮羞布，卻遮不住總統府和行政院的政治黑手、人事操弄、派系亂鬥，以及府院互鬥心機。

根據總統府密件，蘇貞昌雖然因為台數科新聞台事件，認為陳耀祥不太會處理事情，但沒有要換人，因為找陳耀祥來訓話後，陳就聽話了。蘇貞昌要陳耀祥提NCC新任委員名單，除現任主秘外，另二位媒改學者偏綠，可以配合處理中天，即使其中一位比較理想色彩，但主委提出人選，以後就要負責溝通。

這是迄今外界所見總統府密件的預知中天死亡紀事本末，包括政治黑手和人事操弄，皆獲明確驗證；這是外界相信總統府密件為真的重要理由，也是蘇貞昌被認為是中天關台幕後黑手的重要原因。

蔡英文的角色呢？總統府密件顯示，就在蘇貞昌訓斥陳耀祥，認為一手搞定NCC後，蘇可能不知道，他當時的副閣揆陳其邁正在蔡英文面前參他一本，建議總統取得決策主導權，不要讓蘇做最後決定，陳其邁甚至把蔡英文可以向蘇講的理由都想好了。

蘇貞昌當年曾二度向阿扁告狀，指當時的副閣揆蔡英文「歹逗陣」（意即難相處），看來不是憑空捏造。但蘇可能也不知道，當時的副閣揆正在向他過去的副閣揆、也是現在的長官獻策，不讓他取得決策主導權！

如今中天事件的權力運作軌跡，看來似乎是按照蘇貞昌主導、派系競逐的劇本走。那麼，如果不是蔡英文未如陳其邁建議的取得決策主導權，只能坐視蘇貞昌惡行；就是蔡蘇目標一致，可以放手由蘇貞昌透過NCC鍘中天。

不過，誰主導開鍘其實並不重要，架在中天脖子上的鍘刀一落下，蔡英文和蘇貞昌如果不是共謀，也成共犯了。

扁政府關閉東森新聞S台，蔡政府關閉中天新聞台；國民黨不敢做的事，民進黨沒有什麼不可以。但民進黨絞殺新聞自由與言論自由毫不手軟，下次蔡英文再高呼民主價值時，連中共都會笑！

蔡英文 民進黨 國民黨

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