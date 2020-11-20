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王世堅批蘇貞昌狐假虎威 預言陳建仁將接閣揆

台灣新聞組／台北20日電
民進黨台北市議員王世堅認為蘇貞昌近期就會卸任閣揆，預測陳建仁會接任。（本報資料照片）
民進黨台北市議員王世堅認為蘇貞昌近期就會卸任閣揆，預測陳建仁會接任。（本報資料照片）

民進黨台北市議員王世堅19日晚間獲「宅神」朱學恒邀請上臉書直播，對有媒體報導蔡英文總統考量由前副總統陳建仁接任閣揆。王世堅表示，他半年前就預測陳建仁會接任閣揆，而他也認為蘇貞昌近期就會卸任。

朱學恒問王世堅，「民進黨開始內鬥後，蘇貞昌接下來會扮演什麼角色？坊間謠傳蘇貞昌行院長任期，可能到這屆立委會期質詢結束後就下來了？」王世堅說，「他判斷應該再兩個月，過年前領完年終獎金」。

王世堅說：「蘇貞昌應該會走，且蘇貞昌自己也沒想到」，「當一個人掌握了權力後，才能看出他的真面目」，蘇貞昌擔任院長後展現權力的傲慢，這兩年來擔任全國最高行政首長，拜憲法之賜，台灣混合式雙首長制，若總統是很內向、溫文儒雅，充分授權行政院長的人，那行政院會有至高無上的行政權力。王世堅說，大家是選蔡英文當總統，不是蘇貞昌，蘇貞昌卻站出來狐假虎威，大家會不服。

王世堅提到，兩年前縣市長選舉，本來是蘇貞昌的大弟子、民進黨立委吳秉叡要參選新北市長，吳秉叡也布局相當久，論資歷、論準備來講，都該輪到吳秉叡參選，蘇貞昌原本應該要拉抬，結果「媒人婆坐上花轎」，依照蘇貞昌積極的作為，這是在幫自己布局選總統。

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