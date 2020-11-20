新聞評論／粗暴關中天 鄭南榕也該怒吼

國家通訊傳播委員會（NCC）審查中天新聞台換照申請案，對中天新聞台做出不予換照處分。(記者曾原信／攝影)

國家通訊傳播委員會（NCC）以四大理由否決中天新聞台的換照案，專斷地關閉了這家言論立場與民進黨 相左的電視台，也粗暴踐踏了台灣 的新聞自由。正當萊豬爭議漫天、網軍治國燎原、諸多政務廢弛之際，NCC仍然下重手對中天割喉，足見蔡政府已經失去了節制和反省的能力，才會讓這種箝制言論的倒退行徑公然上演。NCC的粗暴，反映的其實只是蔡政府集體墮落的一隅；當年為爭取言論自由而自焚的鄭南榕看到這幕，也會從墳墓裡發出怒吼吧！

檢視NCC否決中天換照的四大理由，不僅均屬技術性問題，論述也欠缺專業，以致外界看到的全是「欲加之罪」。第一，中天之所以遭到最多檢舉，正是民進黨長期將它渲染為「紅媒」並發動圍剿的結果。中天的原罪其實不在於「紅」，而在拒絕阿附綠色政權，乃至在選舉中竟幾度煽起「韓流」，讓民進黨驚懼。第二，中天的「內控機制」或許不夠完善，但比起NCC扮演政府打手這樣的「社會控制」，從民眾的角度看，至少前者還能保留另一種呼吸空間。第三，台灣怪力亂神、手法低俗的電視頻道比比皆是，NCC卻獨挑中天下手，這不是甘扮民進黨的馬前卒嗎？

NCC委員以7比0的一面倒比數決議關掉中天，絶非偶然。它不僅完美表達蔡政府的主觀意志，也清晰映照了蔡政府的思維向度。簡言之，與其說這是NCC委員做出的獨立決定，不如說是根據蔡政府的旨意執行這次的「死刑宣告」。儘管府院都宣稱尊重NCC作為「獨立機關」的決定，但行政院長蘇貞昌對NCC的干預和插手，外界已知之甚詳；事實上，蔡總統對於「關中天」，也非全然置身事外。這點，從5月間外洩的總統府密件，即可看出端倪。

在那份外流密件中，總統府副秘書長劉建忻寫到總統和蘇揆會面議題，有關NCC人事部分，三名新任委員中兩人為媒改學者，「致達說，兩人偏綠，可以配合處理中天。」所謂「致達」，指的是蘇貞昌辦公室主任黃致達，今年5月已被拔升為行政院政委；所謂「兩人偏綠」，指的是中天稍早要求迴避的林麗雲和王維菁。至於「可配合處理中天」，說明蔡英文 對此事並非不知情，但知情而未導正，等同縱容，非蘇貞昌隻手操控。

從此一脈絡看來，這次中天的關台即更讓人感到可悲。若只是七名NCC委員的一時暴衝，至少顯示體制的崩壞只是局部；但今天NCC作此決定，等同整個民進黨面對創黨理想傾頽卻無人試圖阻止，蔡政府面對執政形象及治理正當性的受損仍一意孤行。如此一來，民進黨將如何面對失落的自己？蔡政府又如何面對被自己背棄的人民？

從近數月的萊豬開放、許多政務會報經年未開、丁怡銘事件、中天關台等連串風波看，蔡政府內部有幾個傾向讓人感到不安與憤怒。第一、是獨立機關的從屬化：NCC原應獨立行使權力，不受政黨或行政機關指揮，現在卻完全沉淪。同樣的情況，也見諸黨產會、促轉會、中選會的失衡，完全聽從政府指令行事。第二、是學者專家的政治化：七名NCC委員立場一致地打壓言論自由，成為政治的幫凶，這是學術良知的墮落，也使得原本公平開放的遊戲規則毀於一旦。第三，是國家機器的政黨化：稍早行政院發言人及幕僚和綠營網軍的相互供輸呼應，顯示國家機器已被民進黨當成專屬工具在用，非僅完全不講究黨政分際，甚至擺出「嘸你嘜安吶」的姿態，不知民主制衡為何物。

放任NCC關掉中天，是民進黨拋棄了自己早年追求過的言論自由理想；不在乎留下打壓的形象，則是蔡政府棄守了以「恥」為度的道德界線，選擇了墮落。一個沒有異議的社會，是不配稱民主的。我們呼籲：民眾絕對不要甘於沉默，媒體也絕對不要被七名NCC委員奪去自己發聲的權利，大家要從各個角度繼續發出批評之聲。蔡政府關掉中天的麥克風，人們要用更多麥克風把話說出來！