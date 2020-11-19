拒中天換照 馬英九批極權國家醜事 韓國瑜諷7矮人毀民主

前總統馬英九。（本報資料照片）

NCC昨天否決中天新聞台換照。前總統馬英九 表示，民進黨 為鞏固政權無所不用其極，不斷限縮台灣 的言論自由，如今連關閉電視新聞台這種極權國家才有的醜事也做得出來，蔡政府創下中華民國新聞史上最黑暗的一天，他支持中天依法訴訟。高雄市前市長韓國瑜諷刺，NCC如七個小矮人爭先恐後、搶著吹捧幕後的「白雪公主」。

馬英九批評，蔡政府讓本應獨立行使職權的政府機關「東廠化」，使出各種政治手段威逼異己，並藉所謂「轉型正義」、「國家安全」、「守護民主」等冠冕堂皇的理由限縮言論自由；每家媒體都可能成為下一個被國家機器惡整的受害者，大家應該一起發聲，譴責蔡政府的惡行，全力捍衛第四權。

馬英九表示，一代報人王惕吾曾說：「總統有任期，報紙（媒體）無任期。」歷史必將為蔡總統與民進黨獨裁專政好好記上一筆，台灣遭受戕害的言論自由與民主，也必對蔡總統與民進黨「加倍奉還」。

韓國瑜說，NCC的七個委員成了謀殺台灣新聞自由的凶手、埋葬台灣民主的劊子手。他擔憂，從此再也沒有媒體敢監督政府、發出不同聲音。

台北市長柯文哲表示，他對換照案態度始終一致，就是公開、透明、公平、正義，不要給人家「雙標黨」的感覺。民眾黨團總召賴香伶說，媒體資方介入新聞編輯的問題頻傳，中天新聞台的問題只是冰山一角，NCC若不能以一致的標準處理新聞台的多年沉痾，無助於傳媒問題解決。

時代力量前立委黃國昌則表示，經過漫長的八年「反旺中」，終於向旺中集團董事長蔡衍明的中天告別了。時代力量也發出聲明，肯定NCC展現獨立機關的精神，並表示未來會繼續堅守媒體是社會公器的立場。