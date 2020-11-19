府密件「鬥賴關中」成真 NCC果然拒中天換照

國家通訊傳播委員會18日召開中天新聞台換照審查會，審查委員以七比○意見一致通過否決中天新聞台換照。（記者林澔一／攝影）

國家通訊傳播委員會（NCC）決議對中天新聞台不予續照，外界聯想與今年5月爆發的總統府疑似密件外流情節相符。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，「鬥賴關中（鬥倒賴清德 、關掉中天新聞台）」是總統府5月外流密件的重點，結果賴清德在初選中敗陣，如今中天也被NCC拒絕續照。

當時疑似外流密件提及，「在NCC其他委員方面，三位新任委員中，一位是現任主秘，另二人是媒改學者，『致達（政委黃致達）說，二人偏綠，可配合處理中天』，但其中一位較理想色彩；政院的思考是，主委提出委員人選，日後就要負責溝通。」

據了解，NCC委員中，所謂「媒改學者」色彩強烈，也是民進黨 政府一直不敢出手協調的原因。

記者 陳洛薇

NCC否決中天新聞續照，這個結局竟然驗證了總統府先前外流密件的傳言，也為台灣 的言論自由敲響了喪鐘。國家機器鋪天蓋地的力量，正在箝制扼殺人民的言論自由，民主快速退步，民進黨的綠色威權，比昔日的戒嚴統治，更令人聞之驚恐。

蔡政府的手伸進媒體，以換照脅迫、對媒體思想審查、言論管制，NCC委員在聽證會質疑中天新聞鉅細靡遺報導總統候選人韓國瑜，甚至連他晚上睡覺穿襪子也要報導？質疑與公益無關。試問，照此邏輯，那親綠電視台報導立委高嘉瑜唱歌又跟公益何關？NCC的提問，堂而皇之涉及新聞內容審查。

再者，中天若造假新聞，NCC當然應裁罰，然而政論節目是言論自由範疇，對其內容、來賓政治立場也審查，就是以公權力涉入新聞審查，箝制言論自由。

NCC的大刀只揮向質疑民進黨的媒體，卻對「三明治」媒體雙重標準，更不要說有線電視頻道背後牽扯的派系競爭，中天換照傳出新系介入的陰謀論，以及民進黨派系搶插旗媒體、掌控言論市場、派系人馬大舉進入公廣媒體，昔日高喊「黨政軍退出媒體」的民進黨，現在卻是黨政軍全面介入媒體。

更讓人驚懼的是國家機器正在箝制人民的言論自由。府院要求全力查辦假訊息，用社維法箝制言論，讓人民陷於警察國家威權復辟的恐懼。警方查辦假訊息案件暴增，儘管法院一再喻示政府「勿看見影子就開槍」，人民還是持續被查水表，寒蟬效應已全面擴散。

查水表、扣紅帽、關媒體，中天不續照，只是蔡政府加速勒緊言論自由的前奏，憲法保障人民的言論自由，正在被限縮，昔日捍衛言論自由起家的民進黨，轉身一變成為打壓民主的威權者，民進黨的民主老先覺們，看了怎能不搖頭。