列四理由7:0一致通過 NCC不予中天換照 12/11後下架

ＮＣＣ主委陳耀祥（右）18日宣布，中天新聞台不換照，記者會後中天記者（左）持續追問他。記者曾原信／攝影

國家通訊傳播委員會（NCC）昨天宣布，駁回中天新聞台申請換發執照、不予換照，中天新聞台將於12月11日後失去衛星廣播頻道執照，12日起不能在有線電視播出。NCC主委陳耀祥表示，七位委員一致認為中天新聞台內控機制失靈、自律不佳，更直言問題是「大股東蔡衍明先生直接、間接介入新聞台的事實」。

總統府、行政院昨一致表示，尊重獨立機關依法做成的專業決定。但NCC前主委、政大傳播學院兼任教授蘇蘅表示，關台無疑是基於政黨利益的刻意作為，顯示民進黨 濫用權力到了極致，她認為，關掉電視台是箝制輿論、踐踏民主，雖大眾對中天的政治立場、新聞播出有不同意見，但「罪不致死」。

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NCC主委轟：民進黨糟蹋民主

蘇蘅也表示，獨裁國家根本不會有和政府唱反調的媒體，反過來說，民主國家應當不敢關掉和政府唱反調的媒體。反觀美國 ，川普 對CNN恨之入骨，也關不了台；美國電視台還可中斷總統談話。

政大新聞系教授馮建三也說，NCC不讓中天換照的理由不具說服力。他舉例，NCC認為中天遭觀眾申訴案例太多，但是不是很多人申訴電視台，電視台就有問題？就應該被換照？「這有邏輯上的問題」。

NCC昨提出四項「不予換照」理由，包括屢次違規、內控失靈、大股東干擾、未說明改善可能性。首先，中天新聞台執照效期六年內，截至昨天共計違規25次，且民眾申訴案件從2017年的72件、占總量不到5%，增加至2019年962件，占總量逾三成。

第二，中天新聞台在2018年評鑑時，內控及自律機制還算完善，但評鑑結束後就累積大量違規，且倫理委員會失去批判矯正功能，新聞部主管還長期懸缺，足見內部控管與自律機制運作失靈。

第三，在聽證會上，中天公司董事林柏川與大股東蔡衍明的陳述中，證實蔡衍明讓前新聞事業副總裁邱佳瑜直接或間接介入中天新聞台，明顯違反「中天電視新聞自主公約」。

最後，中天新聞換照過程雖提八項承諾，但未具體說明「如何排除上層股東不當干預」；上次換照附款直到被罰款後才落實，因此認為未來六年營運計畫也無法履行。