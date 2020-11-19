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黑白集／秋決中天 NCC最整齊的割喉

黑白集
國家通訊傳播委員會（NCC）18日召開針對中天新聞台換照審查，以7比0全數通過否決中天新聞台換照。(記者林澔一／攝影)
國家通訊傳播委員會（NCC）18日召開針對中天新聞台換照審查，以7比0全數通過否決中天新聞台換照。(記者林澔一／攝影)

不顧輿論忠告，通傳會（NCC）以7：0裁決中天新聞台不予換照。這個比數，代表NCC對中天新聞台整齊畫一的割喉，不帶一絲猶豫，七刀全都砍在同一傷口。

NCC「無異議」通過消滅中天新聞台，另一象徵意義是：這是對台灣言論自由的「斬首」，因為民進黨政府已不容許「異議」的存在。據傳，NCC主委陳耀祥前一夜還在遊說其他委員希望「有條件通過」，以降低政治後座力。未料，綠營鷹派立刻反向操作，硬逼委員必須果斷下手關台，以絕後患。

走到這個地步，大家就不必再說NCC是「獨立機構」了。先前有蘇貞昌的威嚇插手，其後有一面倒的聽證會安排，再加上綠營派系的算計及爭奪，NCC委員每一次都能適時體察上意觀望風向，調整自己的政治風帆。如此乖巧，還獨立什麼？

這樣的發展，完全符合民進黨「愛之欲其生，惡之欲其死」的本色，倒也不令人意外。只是當年在野，民進黨唱得滿口「言論自由」的高調，歌頌「多元光譜」之美好；如今執政卻極力追求「一言堂」的美麗境界，顯然是不嘗嘗「威權」的滋味很難甘心。

中天遭到「秋決」，是台灣言論自由進入凜冬的預告。從大法官宣告《黨產條例》釋憲案「全部合憲」，到NCC對中天的整齊割喉，都證明體制的異議已被成功消音。

民進黨 台灣 大法官

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