慘遭撤照 中天嗆蔡政府獨裁：訴諸法律奮戰到底

國家通訊傳播委員會（NCC）審查中天新聞台換照申請案，七位委員一致通過不予換照，圖為NCC外防止陳抗的拒馬與中天採訪車。(記者曾原信／攝影)

針對NCC決定不讓中天新聞台換照，中天除發出聲明譴責是「新聞自由與言論自由最黑暗的一天」，並指控從聽證會到昨天的處分都是違法處分，一定會提出法律救濟程序，奮戰到底。旺中集團董事長蔡衍明也在臉書 發文表示，中天撤照完全就是政治操弄，並指七位鑑定人先入為主、未審先判。

中天表示，「關掉中天，這是一場政治裁定，政治判決，也宣告台灣 一言堂時代來臨，是解嚴以來台灣民主最黑暗的一天，台灣已走上獨裁政治。」

中天指出，NCC提出的兩大理由，分別是遭大量申訴，導致裁罰及大股東介入，但卻根本忽略政治操控的因素，「若照這個標準，應該把台灣現在所有新聞台都關掉。」

至於直接衝擊到新聞部近500人的工作權，中天表示，「一定會提出後續的法律救濟程序，奮戰到底。」預料接下來將有一連串訴願、行政訴訟。

律師林石猛指出，中天可向NCC提出訴願，另向行政法院聲請停止執行或假處分，才有機會在相關訴訟確定之前還能續播；但他研判「訴願不容易贏」，若遭行政院駁回，中天可再提行政訴訟主張NCC的行政處分違法。

NCC決定的消息出來後，中天新聞部不少員工擔心工作不保，高層則忙著開會應變；據了解，之前研擬的模式是，如果移頻，將裁員 剩300人，如果整個頻道消失，則只保留200人。由於年關將近，現在內部員工心情多不好，不知道未來該怎麼辦。