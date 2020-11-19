不聽命就圍剿？綠鷹派進逼 中天續命案見光死

NCC主委陳耀祥宣布，駁回中天電視股份有限公司申請執照換發。(記者曾原信／攝影)

國家通訊傳播委員會（NCC）決議對中天新聞台作出不予換照處分，其實蔡政府內部並不是完全沒有人想到讓中天新聞台續命的「轉圜方案」，包括讓董事長蔡衍明減資、稀釋股權等都有人在談，但關鍵在於NCC內部委員態度強硬，且蔡政府沒有穿梭協商的信差，最後黨內鷹派在審查前放出主委陳耀祥遊說等消息，最終讓轉圜方案見光死。

據悉，對於中天新聞台換照案，總統府一直態度保留，蔡英文 總統也不願對個案指示，再加上民進黨 支持者之間瀰漫強烈「關掉中天」的聲音，讓府院都不敢輕舉妄動。

最近業界開始傳出，中天若願意稀釋股權，讓蔡衍明退出經營核心，將是續命方法之一，不少大老闆對於入主電視台興趣極高，已出現願意出價的人士。不過同一時間行政院的態度依然很硬，認為「該怎麼辦，就怎麼辦」。

不過民進黨內風向突然變了，前立委黃國昌爆料蔡衍明介入編輯台的對話流出之後，民進黨內許多「鴿派」都轉為「鷹派」，直言挺不下去。

就在NCC審查前夕，媒體突然爆出陳耀祥有意遊說其他委員，民進黨內解讀，這是「鷹派」的一方想要讓各種轉圜方案見光死，畢竟遊說消息曝光後，勢必沒有委員敢為中天新聞台續照背書。中天新聞台現在若要爭取續命，只能走上行政訴訟一途。

陳耀祥去年擔任NCC代理主委之前，前主委詹婷怡因裁罰中天新聞辭職下台、歸隱業界，知情人士便指出，當時執政黨承受九合一大選失利的挫折，把氣都發在NCC上，蘇貞昌更痛罵NCC效率不彰，詹婷怡經此一劫，從此不想再回政府單位。

陳耀祥在這種背景下，接手代理主委，若不是鐵了心對抗壓力，就是確定能「順應上意」，才能坐穩位子。就在中天新聞換照聽證會前幾日，非主流親綠組織繪聲繪影描述「陳耀祥或許是中天的好友，可能在中天換照案中放水放行」。還有一說是陳耀祥前晚「動作太多」，都暗示陳耀祥若敢讓中天以任何方式通過換照，可能就要發動抹藍，讓陳像詹婷怡一樣在立院被綠委群起攻之。在如此氛圍下，誰能相信NCC還有獨立審理空間？