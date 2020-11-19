關中天讓位華視　國民黨團：蔡總統坐視派系亂鬥跛腳了？

國家通訊傳播委員會（NCC）18日以4理由駁回中天新聞台續照申請，國民黨立院黨團19日批評，蔡總統坐視黨內派系亂鬥，縱容行政院長蘇貞昌違法亂紀，卻沒辦法喊卡？「蔡英文跛腳了嗎？」呼籲支持者周日站出來捍衛新聞與言論自由。(記者周志豪／攝影)

國家通訊傳播委員會（NCC）昨以4理由駁回中天新聞台續照申請，國民黨 立院黨團上午批評，蔡總統坐視黨內派系亂鬥，縱容行政院長蘇貞昌違法亂紀，卻沒辦法喊卡？「蔡英文 跛腳了嗎？」呼籲支持者1122站出來捍衛新聞與言論自由。

國民黨立委林德福也透露，不排除全面罷審、杯葛NCC等政府部門相關預算凸顯相關問題，逼民進黨政府對關中天新聞台箝制言論自由一事表態，讓民眾覺醒。

黨團總召林為洲表示，中天關台撤照，不續照四大理由完全不符廣電法中規範，且不只法律上站不住腳，公益上也沒有正當性；認為獨立機關早就不獨立，相關發展與總統府5月電郵門事件披露內容一致，行政院一手主導關中天新聞台。

林為洲舉例，NCC以中天被檢舉數量多當作不續照理由，如果這是標準，以後只要發動人去檢舉特定電視台，NCC是否也要比照辦理？此外，對於假、錯新聞，NCC已處分、罰款，一罪不兩罰，也不應作為不續照理由。

黨團副書記長鄭麗文質疑，NCC把中天有高層介入新聞當作關台理由，但這關NCC屁事？「練董（年代董事長練台生）、海董（三立董事長林崑海）沒介入年代、三立新聞？哪家電視台高層沒有介入？如果沒有介入，為什麼民視換董事會，彭文正的節目就不見？」

鄭麗文也批評，遭NCC開罰最多的新聞台不是中天，為什麼只有中天要開聽證會、要被關台，選擇性對挺國民黨總統候選人韓國瑜秋後算帳，其他台不實報導，只要反韓、挺英言論都沒有問題，雙重標準、政治追殺。

鄭麗文說，吊銷民眾駕照都要依法律規定，一個700名員工企業，政府可因對他的產品不滿就吊銷證照？NCC這樣無限擴權，台灣 還是法治國家？NCC主委陳耀祥公然喬事，把52台給公廣的華視，蔡總統坐視下面派系亂鬥，跛腳了嗎？

鄭麗文表示，無線電視台才是稀有資源，有線電視幾百台，NCC憑什麼關人家？關掉新聞台是違法、違憲決定，NCC寫下蔡英文總統上任以來最黑暗、骯髒紀錄，理由與標準荒誕不羈，蔡總統是不想管、不能管，還是沒辦法管？

國民黨立委鄭正鈐表示，從中天昨天被以政治審查方式斬首示眾起，台灣邁入新威權時代，是台灣民主發展的悲哀，蔡政府透過NCC把台灣第四權滅了，動搖未來台灣民主自由多元化基石，台灣的新聞將進入寒蟬效應的冬天。

黨團書記長林奕華說，從戒嚴到解嚴，言論、新聞自由是台灣的驕傲與強項，但現在竟然憲法保障的言論、新聞自由都會被這樣殘害，一個新聞台就這樣被關掉；自由媒體是建構民主社會的基石，昨天的關台是對台灣民主的最大傷害與蒙羞。