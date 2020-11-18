新聞評論／牛肉麵之亂 口誤？或精心設計的政治醜聞？

行政院小編製作的圖卡、哏圖引發爭議，圖為行政院長蘇貞昌於2019年2月在臉書貼出「行政院小編團隊」照片。（取材自蘇貞昌臉書）

政院發言人丁怡銘引發牛肉麵之亂，閣揆蘇貞昌雖數度道歉仍難平眾怒，只能讓他去職以平風波。觀察整起事件脈絡，這並非丁怡銘一時失言或口誤，而是蘇內閣系統性攻擊在野黨的一次精心設計。換言之，這是一樁不折不扣的政治醜聞，政府想利用「斷尾求生術」來模糊焦點，社會絕不能任其得逞。

台北市長柯文哲連日批評蔡政府的萊豬進口政策，多次槓上中央。上周，他在暌違一年多後再度出席行政院會，並當面向蘇貞昌提出萊豬進口四大建議。未料，他前腳才剛踏出行政院，丁怡銘隨即在院內舉行記者會，卻不是依慣例轉述會議內容，而是秀出圖卡直接點名台北市舉辦牛肉麵節使用的就是萊牛。於是，引爆這一連串風波。

更早一周，行政院發言人室小編才被抓包在立法院製作哏圖攻擊在野黨，堂而皇之把行政院當成民進黨 的工作基地，把黨務當成政務辦理。這張政院小編的圖卡並非率先出現在政院臉書 ，而是先出現在某綠營網軍側翼的臉書，隨即由綠網軍大量轉傳散布。至此，外界才恍然大悟：綠營側翼和民代總能快速製作出攻擊哏圖，在網路帶風向突擊在野黨，原來都是由「中央廚房」在供應他們原料及成品。行政院小編拿公帑在上班時間製作各種負面圖卡及文宣，供網軍側翼攻擊政敵，違反行政中立及黨政分離原則，成為民主政治惡劣的操作。

丁怡銘以政府發言人身分發布不實訊息攻擊在野黨市長及無辜商家，除嚴重不適格，造謠程度也顯已觸法。而且，這場記者會並非即興發揮或倉促上陣，從時間點到呈現方式看，顯然事先經過縝密的鋪排。也難怪，國民黨主席江啟臣形容這次行政院會是「鴻門宴」，堂堂中央政府刻意「暗算」在野黨，手段惡劣。

在此之際，眼尖的民眾也發現，某個綠營側翼的臉書早在半個月前即貼出與丁怡銘記者會一模一樣的圖卡。連同先前行政院小編事件，外界推測這些圖卡應同樣來自「中央廚房」，在網軍和「政院小編」之間交互流通。過去人們的印象，以為所謂綠營側翼只是一群認同民進黨的政治積極分子；但如今看來，他們其實是政府提供武器和資源餵養的大軍，旨在協助民進黨打擊政敵。這是醜陋的反民主行徑。

蘇內閣暗算在野黨市長已非首次。韓國瑜 還在任高雄市長時，蘇貞昌多次點名他「都不來開會」；韓國瑜出席後，行政院立刻連夜剪輯推出他疑似打瞌睡的錄影畫面，直接黑韓。政院一再使用這種「請君入甕」的慣技，這次好整以暇等待柯文哲發難，然後對他展開攻擊。一個視在野首長如寇讎的閣揆，會珍惜這個國家的民主制度與文化嗎？

蔡政府宣布開放進口萊豬後，民進黨「圍牛救豬」的策略傾巢而出。先前，農委會主委陳吉仲多次砲打地方的「食安自治條例」，稱若要堅持萊劑零檢出，所有牛排館都得關門。檢視陳吉仲的言論，再比對民進黨近期的各種攻勢，即可知這是一套招式綿密的「組合拳」。

再回顧先前的總統府密件外洩事件，當時府方雖一再宣稱文件遭到變造；事實上，驗證事後的發展，顯示密件具有高度真實性。蔡政府的政治戰略，是從核心到外圍共同擬定作戰計畫，有節奏地包抄、圍堵、殲滅黨內外政敵，只不過這次是對準柯文哲。即使走了一個丁怡銘，蔡政府這種以國家機器系統性打擊在野黨的作法勢必繼續上演；因此，此事必須窮究到底，絕對不能因丁怡銘下台而停止。