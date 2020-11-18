牛肉麵風暴、哏圖爭議 國民黨疑蘇貞昌幕後主使

行政院前發言人丁怡銘因「牛肉麵風暴」請辭下台，在野黨仍齊聲撻伐。（本報資料照片）

行政院前發言人丁怡銘因「牛肉麵風暴」請辭下台，在野黨仍齊聲撻伐。國民黨 立院黨團昨天第十度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，並告發蘇貞昌、丁怡銘涉嫌違反食安法「散播有關食安謠言」；民眾黨團昨也到監察院，檢舉行政院涉嫌行政不中立。

不僅立法院砲聲隆隆，1122「秋鬥」即將於周日登場，此次主題「反毒豬、反雙標、反黨國」。國民黨當天將訴求「反萊豬、要健康」，號召萬人參加。國民黨祕書長李乾龍特別訂製一隻比近來扛入立法院議場的粉紅豬大六倍的「超大粉紅豬」（寬約三公尺、長約五公尺）參與遊行 ，力挺台灣 豬。當天也會參與遊行的民眾黨，將準備兩隻高四公尺的大型粉紅豬氣球，要讓執政黨看到人民的憤怒。

時代力量黨團總召邱顯智說，丁怡銘固然白目、嘴賤，但下台扛起全責，掩護了躲在後面的行政院高層，「誰站在丁怡銘背後，答案不言而喻」。他要求未來行政院所屬人員製作的文宣圖卡，一定要標示「產地來源」，才能進行言論的溯源；行政院也該交代過去三個月內製作的不具名圖卡與流向，給社會大眾明確的真相。

民眾黨團總召賴香伶表示，行政院發言人室充滿政治攻擊，已違反行政中立，更涉及為特定政治團體服務，要求監院盡速調查、還原真相。立委張其祿說，行政院發言人室近來惹出的一連串爭議，皆已明顯違反公務人員行政中立法，這不是丁怡銘辭職就能了事，務必追究後續法律、行政責任。

國民黨團總召林為洲說，如果蘇貞昌是幕後主使者，丁怡銘只是記者會主持人，兩人都涉散布不實訊息、妨礙食安，造成公眾或個人利益損害，黨團正式向地檢署告發。這也是國民黨團近兩周第二次告發蘇、丁。

國民黨主席江啟臣表示，從萊豬進口到行政院小編團隊對牛肉麵業者的傷害，行政院執政的態度傲慢，離人民愈來愈遠；他要正告蘇貞昌、蔡政府，「先學會尊重與謙卑」。

曾任行政院發言人的國民黨團副書記長鄭麗文指出，行政院發言人室依法最多兩位機要職，蘇貞昌卻利用職權組「八人網軍」與「哏圖中央廚房」，打擊異己、傷害牛肉麵產業。