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新聞自由受箝制 學者：綠營執政成台版「麥卡錫時代」

記者陳熙文／台北18日電
民團舉行記者會，針對民進黨主政以來對言論自由的緊縮提出抨擊。(記者陳熙文／攝影)
民團舉行記者會，針對民進黨主政以來對言論自由的緊縮提出抨擊。(記者陳熙文／攝影)

11月22日即將舉行秋鬥大遊行，適逢NCC今天實質審查中天新聞、中天綜合台換照案，民團今舉行記者會針對民進黨主政以來對言論自由的緊縮提出抨擊，並為新聞自由受到政治力的介入審查感到哀悼。秋鬥發言人李建誠表示，今天有可能是新聞自由最黑暗的一天，黨國可以大剌剌以政治審查干預媒體，無異是將言論自由公開斬首示眾？

台科大副教授陳致曉表示，民進黨曾主張「黨政軍退出媒體」，現今媒體卻屢見民進黨派系角力的陰影。而過去民進黨主張廢除集會遊行法，執政後集遊法卻惡法不改。

陳致曉表示，民進黨政府甚至以公帑豢養網軍，蘇貞昌帶領的行政院成為網路輿論的中央廚房，民進黨也曾高舉「100%言論自由」，但副總統賴清德在擔任台南市長時，極盡打壓媒體報導，甚至用自訴刑法「誹謗罪」來控告撰文異議者，有如重啟文字獄的恐嚇。他說，台灣社會以言論自由為傲，但在民進黨全面執政後卻大幅倒退。陳致曉呼籲1122秋鬥遊行，公民必須捍衛言論自由，對執政黨表示不服從的抗議。

政大法律系副教授廖元豪質疑，「誓死維護你說話的權利」、「保障無人所憎恨的思想」的時代哪裡去了？蔡政府執政時期，是台灣解嚴以來，寒蟬效應最強烈的時刻。知識份子不敢批判政府與主流。網路輿論不思檢討有權者，卻自甘當側翼出征，在國內專罵反對黨與異議者。他認為，政府用高道德標準檢視中天，卻對綠媒輕輕放過。社維法專辦小民卻不辦行政院前發言人丁怡銘，台灣豈有真正的言論自由？

廖元豪認為，蔡政府的輿論空間進入台版的「麥卡錫時代」，只要不是跟著政府一起走，就會被抹紅，被稱「舔共」。他指出，民進黨政府就是製造恐懼，用資源分配，加上恐嚇、抹紅來控制輿論，讓大家畏於發言。

他指出，美國媒體雖然罵總統，川普也天天罵媒體，媒體卻不會被關掉，雖然中天不是做的多好，但媒體好不好應該是讓民眾做決定。

文化大傳系教授楊祖珺則表示，台灣在陳水扁總統時代成功抗拒美國政府的毒豬進口，但如今社會的言論尺度卻從爭取開放變成「言不由衷」。曾經歷過戒嚴和解嚴的社會轉變，楊祖珺說，今天看到卻是言論自由的悲劇，人民不能有異議，也不能批評政府、批評黨？否則就是用國安的大帽子扣上中共同路人的標籤，跟過去國民黨威權時期的匪諜說有何不同？

楊祖珺說言論自由是當年多少人犧牲爭取而來的，今天同樣也得走上街頭爭取，做30年前一樣的事，也呼籲社會大眾珍惜言論自由的可貴，務必站出來捍衛憲法賦予的權利。

民進黨 台灣 遊行

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