蘇貞昌喊話萊豬安全…時隔一年 食安會報終於開了

行政院長蘇貞昌（中）16日主持食安會報。（中央社）

被在野黨批評一年多未召開的行政院食安會報，昨天終於由行政院長蘇貞昌主持，特別邀集相關部會及食安委員召開。針對政府即將開放進口含萊克多巴胺的美豬牛，蘇貞昌強調，此時最重要的是讓民眾放下疑慮，政府會拿出具體作為，以及從源頭、從進口，整體溯源管理、一條龍管理，讓各界放心。

有關進口豬肉及內臟的萊劑殘留量容許值，農委會主委陳吉仲在會中說明，政府將盡全力針對民眾有疑慮的部分要求清楚標示，不過，目前國內一年屠宰八百萬頭豬隻，市場供過於求，其中約有300萬頭豬隻內臟被作為堆肥或飼料使用。如果從境進口內臟，有清洗、包裝、運輸及冷鏈等成本，且境外冷凍內臟也不符合大部分台灣 民眾的飲食習慣，請民眾不必過度擔心。

蘇貞昌指示，進口豬肉內臟的萊克多巴胺容許值，請衛福部、農委會要做好把關，並加強風險評估及溝通等相關作業，對於飲食文化等，如肉品標示皆要露出、監督管理，除了學校營養午餐團膳契約一律採用國產豬肉；另外，相關國產食材及業者的獎勵與要求，並強化食農教育 ，請相關部會加強進行教育宣導及監督管理。

有委員對「進口豬肉及其再生製品需明確標示產地」提案，蘇貞昌表示，請衛福部強化宣傳、嚴格落實已發布的行政命令。另有委員建議，政府應建立有系統性的風險評估及風險溝通方法，在評估階段即可把相關利害人的擔憂列為評估的一環，同時也建議可仿效防疫 定期舉行記者會。