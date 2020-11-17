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主席連任暖身？江啟臣下月願景對話

記者劉宛琳／台北17日電
國民黨主席江啟臣。（本報資料照片）
國民黨主席江啟臣。（本報資料照片）

國民黨主席江啟臣在今年9月全代會推出「願景台灣2030」，初步成果出爐，預計明年中前完成三次社會對話，並將結論寫成「國政白皮書」，做為國家未來十年願景。首場對話論壇「社會包容度」將在下月初舉行，主題除外配、移工外，國民黨也將首度公開討論跨性別議題（LGBT）。

黨內解讀，江啟臣雖尚未對連任黨主席表態，但此舉除了為國民黨重返執政做準備，也是為連任暖身。

相較於大選時才會提出的國政白皮書，江團隊規畫2030願景計畫，認為必須有別於過去閉門、菁英的白皮書，應與社會展開對話、共同討論、形成共識，才是國家未來要努力的標的。

據了解，江啟臣認為，與其一直把重返執政掛在口中，不如務實地去拚國民黨的未來，若支持者都看不到國民黨的未來，何來重返執政？國民黨雖是在野黨，但負責的政黨有義務提出國政願景規畫，這是一個政黨對人民的承諾。因此該計畫揉合聯合國「永續發展目標」、哈佛大學「社會進步指數」及台灣「永續發展目標草案」，啟動與世界、世代、市民三場對話論壇。

「願景台灣2030」首場社會對話論壇主題為「社會包容度」，探討當前台灣兩大歧視─外配與同婚，外配包含移工與新台灣之子；規畫者認為，台灣原本就是多元社會，但是平等不能只是法律上的平等，更是日常生活的實踐，去了解和包容各族群在台灣的困境與生活，消除歧視，才能團結走下去。

跨性別議題方面，規畫者表示，雖然國民黨內與部分支持者未必認同同婚，但大法官已經釋憲，專法也已通過，大家都是生活在這塊土地上的台灣人，也許不喜歡、不認同，但不代表不能學習理解、尊重和包容，就像政黨，不認同他黨但尊重其表達和存在的權力。

該活動規畫有顧問團（四至六位學者專家）、來賓（外配、移工以及跨性別者五至八人），以及開放20位民眾報名參加一同對話，擬由主責的國民黨副秘書長柯志恩擔任主持人，全程直播。

台灣 國民黨 江啟臣

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