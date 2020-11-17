黑白集／小編治國與蘇內閣的丁怡銘化

行政院發言人丁怡銘因牛肉麵事件丟了官。（本報資料照片）

行政院發言人丁怡銘因誣指牛肉麵店用萊牛引起紛擾，硬拗數日終於辭職。蘇揆別以為如此即可止血，因為丁怡銘不是個案，他只是「蘇貞昌風格」的迷你版而已。

「牛肉麵之亂」前數日，政院小編在立法院製作「哏圖」攻擊在野黨被抓包，這些圖就是發給了綠營側翼的網紅在臉書 唱和。「小編哏圖」已為牛肉麵之亂埋下伏筆，但行政院渾然不知。丁怡銘下台後還發生「鼓勵簡訊羅生門」，可見他本性難改。

蘇貞昌出任閣揆後，一貫的策略就是「不論是非，聲量至上」。他不僅大量運用網路來宣導政令，更用它來打擊政敵，營造個人聲望。網路小編出身的丁怡銘，即因善於網路操作而被拔擢；出任發言人前他即參贊行政院重要會議，以求政策「符合網路操作」。要說蘇內閣是「小編治國」，並不為過。

於是，從行政院到各部會呈現的「蘇內閣」群像，就是一面看網路風向擬訂政策，一面四處征戰用網軍攻擊對手。此外，行政院更動輒以假新聞、假訊息為由，來壓制批評者。這是蘇內閣「有政府，會做事」的真相。

造成整個行政團隊「丁怡銘化」的，不是別人，就是蘇貞昌自己。可以預見，丁怡銘下台，回到幕後，影響力未必減弱。但「小編治國」的反噬，也不會止於牛肉麵之亂。