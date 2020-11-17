我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

黑白集／小編治國與蘇內閣的丁怡銘化

黑白集
行政院發言人丁怡銘因牛肉麵事件丟了官。（本報資料照片）
行政院發言人丁怡銘因牛肉麵事件丟了官。（本報資料照片）

行政院發言人丁怡銘因誣指牛肉麵店用萊牛引起紛擾，硬拗數日終於辭職。蘇揆別以為如此即可止血，因為丁怡銘不是個案，他只是「蘇貞昌風格」的迷你版而已。

「牛肉麵之亂」前數日，政院小編在立法院製作「哏圖」攻擊在野黨被抓包，這些圖就是發給了綠營側翼的網紅在臉書唱和。「小編哏圖」已為牛肉麵之亂埋下伏筆，但行政院渾然不知。丁怡銘下台後還發生「鼓勵簡訊羅生門」，可見他本性難改。

蘇貞昌出任閣揆後，一貫的策略就是「不論是非，聲量至上」。他不僅大量運用網路來宣導政令，更用它來打擊政敵，營造個人聲望。網路小編出身的丁怡銘，即因善於網路操作而被拔擢；出任發言人前他即參贊行政院重要會議，以求政策「符合網路操作」。要說蘇內閣是「小編治國」，並不為過。

於是，從行政院到各部會呈現的「蘇內閣」群像，就是一面看網路風向擬訂政策，一面四處征戰用網軍攻擊對手。此外，行政院更動輒以假新聞、假訊息為由，來壓制批評者。這是蘇內閣「有政府，會做事」的真相。

造成整個行政團隊「丁怡銘化」的，不是別人，就是蘇貞昌自己。可以預見，丁怡銘下台，回到幕後，影響力未必減弱。但「小編治國」的反噬，也不會止於牛肉麵之亂。

臉書

上一則

金馬男星涉販毒 明年4月出監恐變無期徒刑

下一則

主席連任暖身？江啟臣下月願景對話

延伸閱讀

環球時報點名：蘇貞昌是首名台獨罪犯

環球時報點名：蘇貞昌是首名台獨罪犯
誣指冠軍麵用萊牛 丁怡銘辭政院發言人

誣指冠軍麵用萊牛 丁怡銘辭政院發言人
新聞眼／網路文宣雙面刃 政策應回歸正軌

新聞眼／網路文宣雙面刃 政策應回歸正軌
丁怡銘為牛肉麵風波請辭 侯友宜：我最在乎的是萊豬

丁怡銘為牛肉麵風波請辭 侯友宜：我最在乎的是萊豬

熱門新聞

14日，國務卿龐培歐到達法國，開始為期10天的歐洲、中東行程。(美聯社)

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

2020-11-14 12:54
蔡英文總統。（本報資料照片）

評論／川普熄燈 蔡政府的信心危機才開始

2020-11-13 21:05
一名穿著短褲的年輕女子連日獨自坐在車站外的角落乞討。(取材自臉書)

粉紅行李箱+泡麵碗 台24歲短褲妹火車站乞討

2020-11-11 20:46
白登12日表態同意釣魚台列嶼是美日安保條約適用範圍，引起北京反彈。(本報資料照片)

白登認釣魚台屬日 北京反彈 兩岸網友炸鍋

2020-11-13 02:28
民進黨中常委發問川普翻盤機率，蔡英文突然說：不要再賭了。（本報資料照片）

綠中常委問川普翻盤機率 蔡英文：不要再賭了

2020-11-11 21:18
台灣一名新娘從車窗外推出整台冷氣，希望將自己的壞脾氣丟掉。(洪姓攝影師提供)

出嫁不丟扇！霸氣新娘改丟一整台冷氣：我脾氣不太好

2020-11-16 14:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%
泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤

泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤
喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店