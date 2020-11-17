新聞眼／政策包裝 成也哏圖敗也哏圖？

行政院長蘇貞昌臉書各種哏圖。（取材自臉書）

行政院長蘇貞昌於2018年競選新北市長，競選團隊大膽嘗試，透過社群 網路、直播等宣傳模式，讓蘇貞昌打出漂亮的一役，雖敗猶榮。

這套宣傳模式，不但讓蘇貞昌接掌行政院後，獲得龐大民意的支持，更「外銷轉內銷」，成為民進黨 內爭相模仿的對象，甚至蔡總統拚連任時都向蘇貞昌借將，打造新形象。

蘇貞昌擔任行政院長後，將競選時的宣傳手法發揚光大，接到了地氣，讓蘇貞昌有魄力的個性更添「親民」的柔情，一度風靡全台，全拜新媒體之賜。

而隨著團隊愈來愈熟練，也逐漸開展出一套系統性的宣傳，從論述、包裝，到傳播，一條龍的操作，足以在網路上呼風喚雨。

然而，政策畢竟是實的，而宣傳是虛的，若政策內容沒有做到面面俱到，再加上失言的不確定因素，隨時都可能不小心陰溝裡翻船。

如今，行政院頻頻出包，還丟了一名發言人，恐怕就是重視了宣傳，遺忘了政策，更缺少謙卑的態度。

以開放萊豬進口為例，政策上明顯出現矛盾：政府一方面強調安全無虞，一方面又要禁止萊豬不能出現在軍隊、校園中，迸出難解的邏輯；當政府不再以開誠布公的態度去說明利弊得失，而是始終強調自己沒有錯，要民眾全盤接受現行政策，不但低估民眾智商，也製造社會中的爭執與對立。

政策包裝並沒有錯，蔡政府確實在這一點上繳出漂亮的成績。但政策一旦沒個理字，宣傳就可能全面崩盤。因為，宣傳終究不能反客為主，更不能忘記宣傳目的在於說明、解釋、澄清政策，而不是轉化為攻擊政敵的工具。

蘇貞昌上任近兩年，行政院成在新媒體、成在哏圖；但丁怡銘牛肉麵事件是個轉折點，若不能記取教訓，恐怕也要敗在新媒體、敗在哏圖。