哏圖爭議 政院秘書長李孟諺：沒網軍國家隊

行政院小編製作的圖卡、哏圖引發爭議，圖為行政院長蘇貞昌於2019年2月在臉書貼出「蘇貞昌小編團隊」照片。（取材自臉書）

行政院幕僚日前被爆在立法院製作哏圖攻擊在野黨，立法院內政委員會昨邀請行政院秘書長李孟諺就「運用國家資源製作文宣攻擊在野黨、嚴重違反行政中立」報告。李孟諺表示，沒有所謂「網軍國家隊」，未來圖卡會用可受公評、可受檢驗的方式呈現。面對立委要求行政院公布所有圖卡，李孟諺承諾以一周的時間提供。

民進黨立委沈發惠表示，行政院此次恐違反行政中立，應徹底調查、不護短。國民黨 立委陳玉珍也說，行政院製作圖卡攻擊在野黨，違反行政中立。李孟諺回稱，初步判斷沒有違反行政中立。

「哏圖事件」爆發後，外界質疑網軍的「中央廚房」是否就藏在行政院內部？民眾黨立院黨團副總召張其祿、幹事長高虹安舉行記者會質疑，行政院發言人室的六名人員配置，與行政院長蘇貞昌去年在臉書 貼出的小編團隊一致。

高虹安表示，檢視行政院人員配置，2017至2020年只有一名小編，但蘇貞昌去年初曾公布小編團隊共六名，跟發言人室的六名配置剛好相符，其中被指「大牌導演 、亂寫本」的就是前發言人丁怡銘，被指是「王牌小編」的人則是被拍到做哏圖的周家鴻。

高虹安說，做政策圖文應是立院黨團助理才該做的事，為什麼是政院做？且政院稱相關文字圖像一定基於事實、以真實帳號傳遞，但做圖的人是政院發言人室的小編周家鴻，「請問大家在網路上看到的這圖，上面有標註真實帳號、姓名嗎？沒有！」

國民黨立委李德維質詢指出，行政院發言人、小編都是廣義公務員，在上班時間、用公務經費所做出來的圖卡應該屬於公家資產，可否承諾公布所有圖卡？李孟諺表示，可能需要一周的時間，會把相關資料提供給立委。時代力量立委邱顯智要求，圖卡給哪些人的名單也要一併提供。

邱顯智質疑說，既然行政院稱圖卡是政策辯護，為何不署名行政院？李孟諺坦承，在執行上可能不是很周全。

邱顯智質詢，丁怡銘日前指稱台北市牛肉麵節冠軍得主使用萊牛，類似的圖卡為何在十月底先出現在綠營側翼臉書的粉絲專頁？李孟諺表示，這部分需要進一步查明。