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政院哏圖只給執政黨？ 李孟諺：在野要求也會提供

記者陳熙文、黃義書／台北16日電
行政院秘書長李孟諺16日上午出席立法院就「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」、「依法令由行政院院長召集之各項會議(不含行政院院會及防疫會議)，近兩年辦理情形」專題報告。李孟諺指出，政院相關同仁處理新媒體與輿情蒐報與回應，屬於本職工作的一部分，沒有違反「行政中立法」。（記者黃義書╱攝影 ）
行政院秘書長李孟諺16日上午出席立法院就「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」、「依法令由行政院院長召集之各項會議(不含行政院院會及防疫會議)，近兩年辦理情形」專題報告。李孟諺指出，政院相關同仁處理新媒體與輿情蒐報與回應，屬於本職工作的一部分，沒有違反「行政中立法」。（記者黃義書╱攝影 ）

立法院內政委員會今邀請行政院秘書長兼發言人李孟諺報告備詢。針對政院幕僚日前被爆出在立法院製作哏圖攻擊在野黨，國民黨立委陳玉珍批評行政院是將圖卡提供給特定黨團，違反行政中立法。對此，李孟諺則澄清，初步了解並未違反行政中立，未來如果在野黨要求，行政院也會提供。

立法院內政委員會今邀請李孟諺針對「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」做專題報告。陳玉珍在質詢時批評行政院製作圖卡攻擊在野黨，違反行政中立。李孟諺則認為，做法上可以不要那麼尖銳，但旨意是在呼籲在野黨回到院會開會。

陳玉珍則進一步質疑，如果行政院是要做政策說明或呼籲，為什麼最後圖卡是出現在友綠人士的網頁，而不是出現在行政院的公開網頁，或澄清專區？李孟諺則說，圖卡是提供給立委群組。

陳玉珍又質疑，是不是只提供給特定立委？是不是提供給執政黨團？並認為行政院恐怕違反行政中立法第9條第一項第一款：「公務人員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其他宣傳品或辦理相關活動。」

李孟諺答詢時表示，政院基於事實，以圖文、文字向執政黨團說明政策立場，作為辯護與意見交換之用，並適時提供立委關心坊間流傳的假訊息澄清，政院相關同仁處理新聞媒體、輿情蒐報與回應，屬於本職工作的一部分，沒有違反「行政中立法」。

李孟諺說，「如果在野黨要求，我們也會提供」，並指出，初步判斷沒有違反行政中立。陳玉珍則批評，行政院還沒有調查，李孟諺就說沒有違法。

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