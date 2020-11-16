丁怡銘失言負政治責任下台 藍：法律責任難逃

王鴻薇、侯漢廷、羅廷瑋16日前往台北地檢署按鈴告發丁怡銘違反食安法，請檢察官偵辦。(記者王聖藜／攝影)

行政團隊頻出包，台北市議員王鴻薇、侯漢廷、台中市議員羅廷瑋今天前往台北地檢署告發「牛肉麵失言」風波案主角行政院前發言人丁怡銘違反食安法、另促請查辦台灣 東洋股票 內線交易案。王鴻薇說，丁怡銘請辭「負的是政治責任，但法律責任難逃！」

王鴻薇等人按鈴申告後，備妥狀紙將2起告發案送入台北地檢署，檢方分案室會依法受理，預計日內傳喚相關人士開庭偵辦。

王鴻薇說，被丁怡銘造謠指射使用萊劑的牛肉麵節冠軍店家，在錯誤訊息發表之後，訂單立刻少了三分之二，當然影響到業者生計，丁的行為符合社會秩序維護法造謠的處罰要件，不過，刑事警察局卻稱不構成違法、不受理。

她說，國安私菸案爆發時，有網友問站在監察院長陳菊照片後方的是不是吳宗憲(私菸案主要軍官被告)被罰，有網友談論蘇貞昌摔筆事件也罰，丁怡銘曾是政府發言人，大方接受媒體採訪卻造謠為何不必罰？請檢察官查辦丁違反食安法罪。

侯漢廷說，丁怡銘違法不是下了台就可以不必查，網友無心轉貼訊息被查水表，電視台說錯話就要被關台，政府發言人失言卻官官相護，警方不辦就由民眾來告發。

羅廷瑋說，他經營牛肉麵店起家，業者辛苦經營不敵政府官員的一句話，丁怡銘雖已辭職，但有多少業者被丁的發言害得損失慘重，政府要如何來賠償？

至於台灣東洋股價內線交易疑案，王鴻薇等人也提案告發。王鴻薇說，東洋今年10月12日公布疫苗訂單訊息，當天股票成交量達2400張，足足比平時的3、4百張多出六倍，但衛福部長陳時中 替東洋背書，還說讓金管查一查還董事長林全清白也好，請檢調查辦有無弊端。

候漢廷則說，對於東洋內線交易疑案，連林全都懷疑有內線交易情事，陳時中卻膽敢稱不建議去調查；羅廷瑋說，東洋案明顯有利益輸送，檢調應盡速查明有無違法，依違反證券交易法內線交易罪偵辦。