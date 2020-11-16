黑白集／逼國民黨改黨徽 綠委乞丐趕廟公

綠委提案修改「政黨法」，明定政黨標章不得與國旗國徽近似，劍指國民黨，。國民黨以「國徽是依國民黨黨徽設計」回擊。(本報資料照片)

執政黨剛在行政院為牛肉麵鬧出大笑話，在立法院，綠委的表現也不遑多讓。以陳明文為首的一群立委提案修改「政黨法」，明定政黨標章不得與國旗國徽近似，擺明是劍指國民黨 。不料，國民黨一句「國徽是依國民黨黨徽設計」，民進黨 正氣凜然的立法大計立馬被踢倒在地。

民進黨動輒指控國民黨「黨政不分」，有些確有其事，有些卻是去脈絡化的「倒果為因」，黨徽事件即是最佳證明。

藍營黨徽的12道光芒和中華民國國徽神似，民進黨看不順眼已久；綠營既動不了國徽，便想用「政黨法」逼國民黨放棄黨徽。問題是，陳明文等人氣粗學淺，竟然不知歷史真相是「國徽學黨徽」，而不是「黨徽抄國徽」，兩者有個先來後到。

這下子，硬要逼國民黨改黨徽，豈不如同「乞丐趕廟公」一樣是本末倒置與喧賓奪主？民進黨會發生這樣的歷史錯置倒也不奇怪，因為蔡政府定義「中華民國台灣 」，一律從1945年日本戰敗投降起算。更早的中華民國，民進黨統統當成一筆爛帳，認為不干其事，這是被掏空的歷史。

但民進黨真的這麼愛國徽嗎？倒也未必！就有人問了：民進黨就算奪走黨徽，但它肯認國徽嗎？依其「乞丐趕廟公」行徑，未來叫膩了中華民國台灣，不會用台灣把中華民國踢走嗎？