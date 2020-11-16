誣指冠軍麵用萊牛 丁怡銘辭政院發言人

行政院發言人丁怡銘（右）15日上午陪同行政院長蘇貞昌到南投視察，心情看起來不錯，但晚上即傳出請辭獲准。（記者賴香珊／攝影）

誣指冠軍牛肉麵用萊牛，陷入失言風波的行政院發言人丁怡銘，堅持向行政院長蘇貞昌請辭，蘇貞昌數度慰留不成，昨晚勉予同意丁怡銘辭去職務，立即生效，今天起將由行政院秘書長李孟諺暫兼發言人職務。

丁怡銘昨晚表示，發言人角色應是行政團隊助力，但在野黨刻意政治操作，因此請辭，避免政務推動遭受困擾。

來源：聯合新聞網

丁怡銘表示，行政院發言人責任是協助行政院對社會人民進行溝通宣傳，推動政府政策，角色應該是行政團隊的助力，而非團隊的負擔，近日所引起的爭議，因為在野黨刻意政治操作，讓他身為發言人的角色與工作難以為團隊加分，更為避免對行政團隊的政務推動造成困擾，已向蘇貞昌院長提出請辭，並於昨晚已獲得院長勉予同意，即日起辭去行政院發言人一職。

針對行政院發言人室幕僚日前被媒體目擊，在立院議場製作攻擊國民黨 立委與指控媒體造假的網路哏圖一事，立法院內政委員會今天邀請丁怡銘、李孟諺報告「運用國家資源製作文宣攻擊在野黨、嚴重違反行政中立」並備詢。受邀的李孟諺與丁怡銘原本回函要求請假，但內政委員會未准假，到昨晚行政院回覆內政委員會今天列席官員名單，出現李孟諺與丁怡銘兩人名字，但昨晚丁請辭獲准，今將只有李孟諺列席備詢。

政院人士表示，丁怡銘請辭並非因為蘇貞昌責罵，而是因為近日的牛肉麵風波，雖已獲得店家諒解，仍遭在野黨緊咬不放，只要一天在這位置上，就會成為蘇團隊的負擔，因此堅持請辭，也希望萊豬問題回歸理性討論，丁本人則會先休息一陣子。

本月12日引起的牛肉麵爭議事件，丁怡銘當天就道歉並購買100碗麵賠罪，獲得店家的諒解，隔天蘇貞昌還表示年輕人難免會犯錯，為丁說項，並再次帶丁怡銘前往店家表示歉意。

據指出，對於今天立院內政委員會要求丁怡銘進行專案報告一事，蘇貞昌認為，當事店家已經接受道歉，因此丁怡銘應該前往委員會報告並備詢，正面向立委及社會說清楚講明白。但丁怡銘認為，這件爭議被在野黨刻意政治操作，甚至無限上綱打擊執政團隊，恐會影響政院施政。他不願意因為個人引起的爭議，造成整個執政團隊的困擾及負擔，因此向蘇貞昌表達願意請辭負責。

昨天白天即有媒體報導，丁怡銘為避免失言爭議延燒，已向蘇貞昌請辭。但丁怡銘當時回應表示，相關報導純屬記者個人臆測，與事實不符。國民黨立法院黨團總召林為洲表示，丁怡銘公私不分，不適宜擔任行政官員，「下台剛好而已！」