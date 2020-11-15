綠委逼改黨徽 江啟臣：民進黨不敢面對歷史

民進黨立委提案修政黨法，規定政黨黨徽不得與國徽近似，劍指國民黨。(本報資料照片)

民進黨 立委提案修政黨法，規定政黨黨徽不得與國徽近似，劍指國民黨 。國民黨14日發新聞稿譴責民進黨濫權，批評民進黨「不只搶黨產，還要搶黨徽」，動用國家力量鬥爭在野黨不遺餘力，人民納稅錢清算鬥爭已成民進黨慣有的陋習。

國民黨主席江啟臣 在臉書批評，民進黨過去說中華民國應改國徽，現在又說國民黨應改黨徽，這些矛盾都是因民進黨害怕面對中華民國是由國民黨創建的歷史。

江啟臣表示，2020面對疫情與經濟的嚴峻挑戰，民進黨政府還要開放萊豬進口，民生議題處理不好，卻整天只想著處理政治對手，搞人民最怨恨的政治惡鬥；奉勸民進黨不要再被意識型態綁架，多花點心思執政，做好執政黨的角色吧。

國民黨表示，「先有黨徽，再有國徽」是中華民國發展、興壯順序，國民黨創建中華民國是一項歷史事實，黨徽的設計更象徵對當時革命先烈的尊敬與緬懷，而國徽的設計更是依循國民黨黨徽而來，民進黨不應倒因為果。

國民黨批評，民進黨立委要修法禁止國民黨使用黨徽，是意圖顛倒歷史存續順序，此舉不僅顛倒是非，缺乏民主素養；全面執政的民進黨為何只敢拿在野黨開刀，而不直接提案修改國徽？管不好國家內政，只能掀意識形態戰場。

江啟臣說，從革命到建國、從專制到民主，國民黨黨徽創用至今沒有改變，青天白日代表自由與平等，12道光芒更是代表12時辰、12個月，時刻精進奮鬥，與12地支深厚的中華文化底蘊。