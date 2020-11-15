新聞評論／護萊豬荒謬5部曲 蔡政府耍陰又耍狠

行政院發言人丁怡銘。(本報資料照片)

自從蔡總統宣布開放美國萊豬後，戰火就不斷在兩條戰線延燒；除了朝野政黨的衝突，還有中央與地方的對立。但近來蔡政府捍衛萊豬而無所不用其極，卻已到荒腔走板，甚至誅連無辜的地步。

例如在朝野衝突上，國民黨 在臉書發布一段國際動保團體拍攝的影片，指瘦肉精讓豬出現顫抖、躁動的副作用，被農委會依社維法散布謠言移送法辦。其實不論影片是否錯植，豬食用萊劑飼料可能引起的副作用早廣為周知，否則教育部 和國防部為何保證學校和軍隊絕不食用進口萊豬？

何況這樣的影片到底如何影響公共安寧？萊豬最快明年才進口，一段22秒的影片現在到底造成什麼社會恐慌？農委會提告製造寒蟬，不但浪費警政司法資源，更凸顯蔡政府不願溝通、只想封口的態度，和無法說理、只會恐嚇的鴨霸作法。

又如行政院發言人丁怡銘誣指牛肉麵冠軍使用萊劑美牛，不但自己被迫登門吃麵道歉，行政院長蘇貞昌也一日三道歉，但整個事件卻是萊豬戰火在中央與地方之間全面延燒失控的結果。

十多個縣市紛紛制訂食安自治條例防堵萊豬，卻遭中央明示無效。台北市長柯文哲親赴行政院會提出建議，蘇貞昌裁示衛福部、農委會參酌，丁怡銘卻在會後用圖卡指台北牛肉麵節冠軍用的就是萊劑美牛。不料，業者出示未檢出萊劑的證明，強烈抗議行政院不實抹黑；同被波及的其他牛肉麵業者也齊聲抗議政府把店家當政治操作的工具，為政治鬥爭而牽連無辜。丁怡銘雖很快道歉，卻強辯是馬政府開放美牛。

其實不只丁怡銘該道歉，更早強詞詭辯的蘇貞昌和農委會主委陳吉仲尤應道歉。蘇貞昌說馬英九開放美牛已經八年，開放時還沒有國際標準。陳吉仲則針對地方零檢出的規定強調，所有牛排店都要關門，隨後改口說三分之二牛排店會倒，隔天又胡亂掃射指不只牛排館倒，牛肉麵店也要關門；甚至丁怡銘都道歉了，陳吉仲還補一槍說，美牛大部分用萊劑，只是代謝快。

然而馬政府明明是在聯合國食品法典委員會通過萊劑殘留容許量後，才據以開放符合安全容許標準的美牛進口，並考量台灣 民眾飲食習慣，牛豬分離。先不說蘇貞昌和陳吉仲當初如何反對萊豬進口，現在卻是「馬維拉」，而且顛倒事實，指牛為豬，還抹黑所有無辜的牛排館和牛肉麵店。蘇貞昌寵溺丁怡銘說年輕人難免犯錯，但丁怡銘不過師法蘇貞昌和陳吉仲之故技罷了。

政院對柯文哲才擁抱就打臉，柯文哲說若中央繼續耍陰就翻臉。其實蔡政府不只耍陰，也耍狠，根本是「捍衛萊豬荒謬五部曲」：首先打臉自己（例如蘇貞昌、陳吉仲的昨非今是）；接著自相矛盾（例如學生、軍人不吃萊豬）；再來轉移焦點（例如馬維拉、圍牛救豬）；第四抹黑潑糞（例如牛排館倒、冠軍牛肉麵用萊牛）；最後還濫權威嚇（打壓地方自治、提告國民黨、網軍出征）。

台灣民眾不反美豬反萊豬，政府至少要讓民眾有選擇的權利。蔡政府強調要全面標示產地，但本報採訪團隊歷時一個多月的追蹤調查，發現由肉品源頭到末端銷售供應鏈，存在標示易造假、稽查人力荒、絕大多數業者未納管等三大漏洞。蔡政府與其努力鬥爭在野、打壓地方、誅連無辜，不如重新檢討萊豬政策，並用心填補食安漏洞吧！

丁怡銘道歉，蘇貞昌也為丁怡銘道歉，卻不為自己和蔡政府道歉。蔡政府應該知道，人民在意健康，店家愛護商譽，不是那麼好糊弄的。