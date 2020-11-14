東洋炒股？陳時中撇派系 藍籲政風調查

台灣新冠肺炎境外移入13日新增八例。(記者鄭超文／攝影)

台灣東洋拿下德國BioNTech新冠疫苗 有條件授權，但期限內無法與政府達成共識破局，東洋董事長林全日前懷疑股價波動與外部人士有關，對此，國民黨立委費鴻泰直言，先前彰化縣衛生局對居家檢疫者篩檢，疫情 中心指揮官陳時中 要求政風處調查，費呼籲衛福部也應比照辦理，就東洋涉內線交易爭議，啟動政風調查。

據台北中國時報報導，費鴻泰說，東洋10月12日宣布取得BNT疫苗在台代理權，但在公開資訊觀測站卻說是有條件取得代理，使得當天東洋股票的交易量達2400張，是平常的六、七倍，而東洋11月3日宣布代理破局時，當天交易量更高達7500張，但在這之前，東洋一天僅交易幾百張。

林全說，股票交易爆量懷疑與外部人士有關，費鴻泰則直呼，「相信林全比社會大眾都更清楚外部人士是誰」。

未來擬開放自費接種

另據本報系聯合報報導，對於後續引發包括炒股、內線交易等爭議與傳聞。衛福部長陳時中昨天在立法院院會前受訪時表示，這些揣測都沒有的事情，疫苗的採購還是秉持一定原則在做。至於當中是否牽涉派系問題？陳說，「在我知道是沒有，都沒有接觸到。」

疫苗被視為解除疫情的希望，除高危險群公費接種，一般民眾也盼有機會自費施打。而過去對新冠疫苗公費、自費接種態度曖昧的指揮中心，昨天首次公開證實，新冠疫苗未來可能開放自費使用。指揮中心發言人莊人祥表示，未來將就國際狀況、疫苗安全及有效性提供高風險族群公費接種，也可能開放自費接種。