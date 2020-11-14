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黑白集／用公款擦屁股 丁一日三出包

黑白集
行政院發言人丁怡銘。(記者葉信菉／攝影)
行政院發言人丁怡銘。(記者葉信菉／攝影)

行政院最近的運作有嚴重「網軍化」的傾向。前些天行政院幕僚才被抓包在立院製作圖卡，供民進黨網軍醜化在野黨；近日政院發言人丁怡銘故技重施，拿圖卡指控台北市牛肉麵節冠軍用的就是「萊劑美牛」。不料，業者立刻出示檢驗報告，萊劑是「零檢出」，狠狠打臉發言人。

政府發言人無端去捅牛肉麵店家，無非想嫁禍馬政府開放美牛，並趁機攻擊柯文哲，同時為蔡政府開放美豬壯聲勢。問題是，如此不問黑白即亂栽贓的行徑，不僅違反行政院自己三令五申的「散播不實消息」原則，也踢到業者的鐵板，更一再遭到厲害的民眾「抓包」。

丁怡銘可以信口開河，但民眾可不是好唬的。冠軍店家以肉品合格檢驗證明，為自己和北市府討回清白，讓行政院臉上無光。接著，眼尖網民發現丁怡銘使用的圖卡，是綠營網軍側翼「焦糖哥哥」用過的圖片，揪出抹黑是政府和網軍的「一條龍」作業。其後丁怡銘買了100碗冠軍牛肉麵以示歉意，但他亮出3萬9000元的發票，又被抓包發票上的公司編號是行政院號碼，顯示他用公款致歉。一連三包，抓得丁怡銘面色如土。

行政院一再警告民眾，若散播關於疫情的不實消息，最高可罰300萬元。但丁怡銘發布不實消息，竟想用3萬9000元打發，也未免太便宜了！

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