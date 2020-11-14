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萊牛風波 蘇貞昌赴麵店「一日三道歉 」

台灣新聞組╱台北14日電
行政院發言人丁怡銘（左）的「萊劑牛肉麵」惹議，行政院長蘇貞昌（中）昨天特別帶著丁登門向店家致歉。(記者王敏旭／攝影)
行政院發言人丁怡銘（左）的「萊劑牛肉麵」惹議，行政院長蘇貞昌（中）昨天特別帶著丁登門向店家致歉。(記者王敏旭／攝影)

行政院發言人丁怡銘烏龍點名「皇家傳承牛肉麵店」用萊劑美牛，風波延燒。行政院長蘇貞昌昨天帶著丁怡銘登門，多次向店家、民眾、牛肉麵業者表達歉意。在野黨點名丁怡銘下台，連執政黨立委也不滿，蘇貞昌說，年輕人難免犯錯，「知過能改、善莫大焉」，要深切檢討，不准再有下次。

對於蘇親到店裡道歉，台北市長柯文哲昨說，「何必呢？」民進黨應趕快解決問題。至於蘇替丁緩頰，柯笑說，「丁丁是個人才」。不只國民黨、民眾黨點名丁怡銘下台負責，連民進黨立委王美惠都說，行政院公關危機連環爆，不只影響到政府的信譽，更牽扯到人民，非常不應該，「真的很天才」。

蘇貞昌表示，丁原先是要說明符合國家標準的肉品都安全無虞，卻「歪樓」波及店家很不該，「很不好意思、真的很對不起」，盼外界不用無限上綱。蘇貞昌昨天先透過媒體正式對外道歉，隨後再利用臉書二度道歉；蘇貞昌昨也帶著丁怡銘至「皇家傳承」老店致意，「一日三道歉」，做足禮數。

皇家傳承牛肉麵創辦人陳世楨昨天特別拿出蘇貞昌的「簽名盤」，是蘇去年送女兒出國時，在機場分店吃麵時的簽名。陳世楨說，蘇親自來他很滿意，相信有爭議才會進步，他都可以理解。

不過，新北市三家參加2020牛肉麵節的店家，昨天生意下滑兩成以上；地方人士抱怨，行政院應向所有牛肉麵店道歉，不排除提告求償。

業者說，牛肉麵店家今年真的很慘，先碰到疫情，等疫情趨緩後，生意雖稍有起色，牛肉卻不斷漲價，加上這次風波，對店家壓力很大。

台東「阿牛牛肉麵」三度獲得台北市牛肉麵節比賽清燉牛肉麵組冠軍，但近日生意掉了七成。老闆林秀源說，會參加北市牛肉麵節比賽，除了證明自己煮牛肉麵技術，也希望用冠軍頭銜回饋台東鄉親，行政院太不應該，丁怡銘要賠償損失嗎？

民進黨前立委段宜康在臉書貼文「街亭已失」。有網友留言，街亭失守的下一章就是「揮淚斬馬謖」，暗示蘇貞昌該對丁怡銘壯士斷腕。一位綠委私下表示，丁怡銘已非第一次出包，從製作圖卡「中央廚房」事件，到這次牛肉麵風波，若之後內閣民調下降，丁怡銘恐難辭其咎。

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