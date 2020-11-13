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瞎扯冠軍牛肉麵用萊牛 行政院道歉 柯文哲：再耍陰就翻臉

台灣新聞組╱台北13日電
吃麵道歉 行政院發言人丁怡銘（左）12日指稱台北牛肉麵節冠軍業者「皇家傳承」用的是含有萊克多巴胺的美牛，引發北市府和業者不滿，傍晚丁怡銘在立委羅致政（右）陪同下親赴店家吃麵道歉。(行政院影片截圖)
吃麵道歉 行政院發言人丁怡銘（左）12日指稱台北牛肉麵節冠軍業者「皇家傳承」用的是含有萊克多巴胺的美牛，引發北市府和業者不滿，傍晚丁怡銘在立委羅致政（右）陪同下親赴店家吃麵道歉。(行政院影片截圖)

台北市長柯文哲昨出席行政院會針對萊豬進口提四點建議，行政院發言人丁怡銘卻以「2020台北牛肉麵節冠軍用的就是萊劑美牛」回應；業者拿出零檢出證明怒嗆「不懂政府為何要抹黑小商家？」要求政院公開道歉。丁怡銘先發新聞稿道歉，傍晚至店家吃麵道歉。

丁怡銘還花了台幣3萬9000元訂了百份紅燒牛肉麵要給院內同仁，卻被發現訂購單打上行政院統編，被質疑要報公帳？丁怡銘解釋，去店家前就拿信用卡請同仁代訂，但同仁習慣打政院統編，「這筆錢我會自己出」。最後為避免爭議，重新下一份沒統編的訂單。

台北市牛肉麵交流發展協會理事長鄭正中表示，傷害已經造成，怎麼可以這樣公開抹黑後私下摸頭？政院行為不僅影響北市牛肉麵商家生意，更嚴重傷害聲譽，堅持政院舉行記者會道歉。

柯文哲昨親赴行政院會提出萊豬殘留容許量單位應以ppm為單位等四項建議，行政院長蘇貞昌要求衛福部及農委會參酌。不料，丁怡銘在院會後記者會秀出圖卡回擊稱，台北牛肉麵節今年冠軍用的就是萊劑美牛，如果萊克多巴胺有問題，相信不會由副市長黃珊珊頒獎。

台北牛肉麵節冠軍分紅燒、清燉、番茄三組，政院圖卡上秀出紅燒組冠軍「皇家傳承牛肉麵」業者陳家斌接受黃珊珊頒獎的照片，皇家傳承被點名後，除在臉書貼出萊劑零檢出證明，並與番茄組冠軍「牛將軍小吃店」業者廖國斌出面向政院提出抗議、要求道歉。

陳家斌說，所有肉品、材料都是按照政府法律，且萊克多巴胺都是零檢出。廖國斌也批，沒想到行政院發言人如此惡劣、濫殺無辜，「你們搞政治鬥爭，不要牽連無辜可以嗎？」陳家斌說，政院發言人的話確實有造成影響，有網友用疑問角度留言，門市人員也接到無辜謾罵，盼政院還給公道。

黃珊珊說，行政院放任發言人出言傷害店家，不顧國人對於萊豬疑慮，令人遺憾。柯文哲在市議會被問到有沒有感覺被陰時回答，如果行政院要耍陰，到一個程度就跟他翻臉。

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