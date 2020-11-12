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新聞評論／公視不是俎上肉 綠營吃相別太難看

聯合報社論
公視董監事審查委員為了難產的董監事召開審查會議，國民黨推薦的五席委員全數缺席。（本報資料照片）
公視董監事審查委員為了難產的董監事召開審查會議，國民黨推薦的五席委員全數缺席。（本報資料照片）

三個月前，文化部強要公視成立國際頻道擔任政府的「大外宣」工具，利用恐怖平衡得逞；後在輿論批評下，方才作罷。近日，公視董監事審查委員為了難產的董監事召開審查會議，在國民黨推薦的五席委員全數缺席下，出席者竟臨時提案修改審查規則，規定只要出席者四分之三同意便算通過。這種擅自修改遊戲規則的做法，嚴重違反母法「公共電視法」，連綠營立委都覺得離譜。

「公視法」規定，公視董事人數由17至21人組成，董監事須經朝野共推的審查委員四分之三以上之同意。文化部去年9月提出名單，僅七人過關，迄今難產。這次會議，國民黨推薦的五名審查委員悉數請假，遭文化部長李永得批評是「政治綁架」，是故意要造成會議延宕。而出席的十名委員中，有人提案修改審查辦法，將立法精神要求的「全體委員」四分之三通過，改為經「出席委員」四分之三通過即可。表決結果，以八比二同意通過修改辦法。

此舉引發的一大爭議是：審查委員有沒有資格修改「公視法」條文，將四分之三的門檻由「全體委員」改為由「出席委員」決定？答案顯然是否定的。審查委員是一個臨時性任務，負責單屆董監事的產生，當然沒有資格修改法律。這就好像各種運動比賽一樣，裁判只能依照人們共知的比賽規則吹哨，不能擅自變更規則。文化部若覺得母法的標準太高，造成單一政黨的委員易於集體杯葛，那它應該訴諸立法途徑去修改「公視法」條文，這才是正途。再不然，文化部即應提出更多元、更均衡的名單，以爭取審查者的認同，而不是鑽文字漏洞在那裡取巧。

檢視審委當天擅自修改審查辦法的過程，十名出席者中，民進黨推薦者占了八人，另兩人各為民眾黨和時力推薦。最後以八比二通過修改，其中一位在野黨委員持反對意見，即連代表民進黨的委員也有人不贊成。換言之，這次會議僅以八人的意見，就要永久性地改變公視董監事產生辦法，不僅是程序及標準的僭越，其「民意基礎」也薄弱到可笑的地步。以致，最後連李永得也不確定這樣的決議是否有效，聲稱還要詢問法務部的法律見解。

事實上，李永得與其去徵詢法務部意見，還不如去問問立法院：中華民國的法律可以這樣修嗎？若八名審查委員即可修改「公視法」，那麼，台灣人民還要選立法委員做什麼？如果制度有這麼方便，那麼閣揆蘇貞昌趁藍委不在隨便找個空檔把施政報告念了，哪裡需要忍受沒完沒了的杯葛？公視審查委員可以擅作主張，但是，李永得能說文化部比立法院大嗎？

多年來，人們早已看膩了朝野政黨把公視當成禁臠而輪流宰割的戲碼。公視因為有公帑補助，因而不時能製作出水準出眾的戲劇節目；但在現實議題的報導上，則不時因執政者的干預而有特定偏向，已無法持守真正的「公共」服務。這點，恐怕是它難以擺脫的宿命。最糟的是，朝野政黨每每在董監事換屆時爭鬥不休，不僅使董監事難產成為常態，更往往引發不同陣營專家學者互相攻擊，每次皆帶給公視負面形象，也加深社會裂痕。諷刺的是，在董監事難產時，公視往往仍能自主運作無礙；這也說明，公視董監事其實功能有限，而政治人物的鬥爭算計更是對社會無益的煙硝。

我們呼籲公視審查委員公正扮演好自己的角色：公視不是砧板上的豬肉，吃相請文明一點！至於國民黨的審查委員，若一再集體請假，將難脫失職之譏。

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