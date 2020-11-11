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3個月換4任 陳椒華接下時代力量黨魁

記者蔡晉宇／台北11日電
時代力量立委陳椒華。(本報資料照片)
時代力量立委陳椒華。(本報資料照片)

時代力量稍早發布新聞稿表示，由黨籍立委陳椒華接任新任黨主席，任期將到明年2月底。

時力前黨主席徐永明捲入收賄案後退黨，時力決策委員8月5日總辭，並於8月28日完成改選；時力8月29日召開決策委員會議，選出新任黨主席高鈺婷，任期到明年2月28日；高鈺婷在11月3日閃辭黨主席後，今天時力決策會開會決議，推舉陳椒華接任黨主席；黨內會儘速完成黨主席交接事宜，新任主席正式上任時間將再另行公告。

陳椒華表示，會將自己在立院對議題的掌握與黨部工作結合，發揮一加一大於二的效果；且將深化前任黨主席高鈺婷的黨內改革，帶領時代力量實踐創黨時的共同理想，「成為一個行動的政黨，哪裡有不公不義，就站在改革前線，跟人民一起奮鬥，共創屬於人民的新時代」。

陳椒華從事環境保護運動起家，2011年還疑似因為長期反對東山永揚掩埋場、參與南台灣水資源保育及電磁波公害等環保議題，遭到二名黑衣男攻擊導致受傷，但其後仍不改其志；今年初進入立院後，也繼續關注環保議題，持續打響「環保鐵娘子」稱號。

陳椒華說，台灣民主運動發展歷程，經過許多前輩的努力，才有今天成果，每一個時代都有社會面對、解決的問題，時代力量是在反媒體壟斷、服貿協議等公民運動浪潮中成立政黨，希望可以凝聚社會改革的能量，讓台灣社會變得更好；然而時代力量是一個年輕的政黨，需要學習、反省、改進，屢屢遭遇困境與挑戰，是必須勇於面對的課題。

陳椒華指出，接任黨主席對自己一個政治素人來說，是一個非常重大的責任，但為了時代力量更加茁壯，成為善盡監督政策、守護國家主權、促進社會永續發展的政黨，自己接受了決策小組的決議，擔任黨主席職務；雖然參政經驗很資淺，不過願意接受各界的指教、善盡溝通的工作，也會用多年來監督汙染、水資源保育等議題上的態度，認真處理黨務，善盡責任至下屆決策委員選舉完成、推任新主席。

談及2022選戰布局。陳椒華表示，2022對時力而言至關重要，自己會審慎地和黨內溝通，看如何能提前做好一切該有的準備；但由於自己任期僅到明年2月底，對於選戰的實務安排仍會以下任黨主席為主。

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