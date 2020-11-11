藍小編到綠臉書開戰 批綠萊豬沒底線

國民黨小編直接到民進黨臉書開戰。(取材自民進黨臉書)

民進黨 與國民黨 持續為了開放含萊劑美豬牛論戰，國民黨前天在臉書上強調，「台美關係不用靠萊豬維繫」。民進黨馬上回應，2012年，前總統馬英九開放「萊牛」時，還沒有CODEX（國際食品法典委員會）國際標準，當時馬說「美（萊）牛非過不可」、「是國家信用」，強勢通過開放美國 萊牛，如今國民黨打臉馬英九？昨天國民黨臉書小編再度到民進黨臉書留言，正面開戰，批民進黨沒有底線。

民進黨的貼文表示，馬當時也說：「要趕快跟美國恢復TIFA談判，可是問題就出在美（萊）牛」。如今國民黨集體失憶，這樣用力打臉馬總統，令人深感不捨。

民進黨說，國民黨稱「美國萊豬涉及國人健康」，CODEX的國際標準已經實施八年了，日本、韓國也都遵照這個標準開放。國民黨無視國際標準，反美豬、反川普、反拜登、反美國，讓台灣人民覺得，國民黨的路線就是不顧台灣經貿發展的未來，什麼都反。

國民黨小編留言，強調感謝民進黨認證，國民黨守住萊豬開放的底線，守護人民健康，豬肉是台灣人最重要的肉品來源，開放萊豬，民進黨沒有底線。過沒多久又留言，「民進黨前一篇批評國民黨單押中國，下一篇批評開放美牛，是單押美國？我看不是單押，這樣是雙押了！」