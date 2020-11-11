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政院小編兼網軍 柯文哲酸蘇貞昌「修養好也不用道歉」

台灣新聞組╱台北11日電
民黨10日公布治安等三項民調，文傳會主委王育敏指出，對於行政院小編製作梗圖攻擊在野黨，近七成民眾認為違反行政中立。(本報資料照片)
民黨10日公布治安等三項民調，文傳會主委王育敏指出，對於行政院小編製作梗圖攻擊在野黨，近七成民眾認為違反行政中立。(本報資料照片)

行政院長蘇貞昌的小編被直擊，在立法院議場製作攻擊國民黨立委、及指控媒體造假的網路梗圖，柯文哲今天狠酸蘇貞昌，「真的是心平氣和，另外一種心平氣和，了不起。」並諷刺蘇「修養好，也不用出來道歉。」而國民黨一項民調，達67%成民眾認為行政院小編做梗圖攻擊在野黨違反行政中立。

據中國時報報導，文傳會主委王育敏說，政院幕僚上班做梗圖攻擊在野黨，有67.7％民眾認為違反行政中立，連泛綠民眾也有55.9％認為違反行政中立，顯示民眾不分藍綠都無法容忍。對於政院拒絕道歉，辯稱「即時新聞解釋」，有69.2％民眾不認同，泛綠民眾更有53％無法接受。

對於國民黨的抨擊，民進黨發言人顏若芳表示，國民黨以預設前提的民調題目製造民意，誤導視聽，不理性討論國家重大議題，有失民主政黨的專業與格調。

本報系聯合報報導，柯文哲上午與國民黨北市議員羅智強一同搭乘「新聞自由」20號公車上班。羅智強提及民進黨有很多雙重標準，以前他當前總統馬英九的發言人時，只因臉書不能貼選舉的東西就被告貪污，所以只要總統臉書貼選舉就叫濫用國家資源，但對比行政院小編被抓到做網軍圖修理人，似有兩套標準。

對此，柯文哲則表示「小編被抓到後，蘇貞昌也沒出來講也不用道歉，他真的是心平氣和耶，另外一種心平氣和，了不起！修養好，也不用道歉什麼的」，言語間酸味破表！

國民黨 民調 臉書

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