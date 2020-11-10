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新聞眼／公視董監事審查會改規則、走險棋 後患無窮

記者陳宛茜
公視第七屆董監事審查會議9日召開，國民黨推薦的五位審查委員未出席，文化部長李永得指「這就是赤裸裸的政治綁架」。（記者林伯東／攝影）
公視第七屆董監事審查會議9日召開，國民黨推薦的五位審查委員未出席，文化部長李永得指「這就是赤裸裸的政治綁架」。（記者林伯東／攝影）

因五位國民黨推舉的審查委員未出席，公視董監事審查會議昨無法進入實質審查。不過，這不是什麼新鮮事，因特殊的審查制度，讓公視董監事每屆都要上演一次「歹戲拖棚」，幾乎每任董監事都因此自動延長任期，還有一任董監事足足多當了900多天。

不管藍綠誰當政，為何公視董監事審查總得打上一場持久戰？一位9日未出席的審查委員受訪時曾說，四分之三的高門檻與按政黨比例形成的審查委員會，「讓審查制度變成政治爭議」，也因此更需要「政治溝通」。

以9日集體缺席的國民黨推薦審查委員為例，五位代表若對審議名單不滿意，大可參加審查會議動用否決權，反對票數足以刷下對任何不滿意的董監事候選人。審查委員若是有事無法出席，亦可循往例請人代表投票。五位代表卻選擇了放棄審查權、放棄發表意見的機會。

十位出席審查委員最後決議將通過門檻下修為「出席委員」的四分之三，而非「全體委員」的四分之三，但也留下伏筆，讓會議延期再審，保留國民黨審查委員後續出席審查的權力。但此招實為「險棋」，未來一旦生效，代表每屆都可自行修改審查規則，後患無窮。

在藍綠對峙的時代，要解決僵局，「政治溝通」是短期的必要手段。否則，即使提出的董監事名單再獨立超然、具備公信力和未來性，過程總是沾染藍綠角力的政治色彩。長遠之計是修改公視法，或提出規畫更長遠的「公共媒體法」。但不管是修舊法或提新法，引發的修法政治角力恐將更劇烈。

董事難產，導致新任董事長、經營團隊無法誕生，公視經營陷入「看守團隊」泥沼，無法大刀闊斧改革，文化部長李永得所言「政治綁架」，綁架的其實是公視觀眾。公視董監事想擺脫「政治綁架」，恐怕還是要看朝野政黨「為人民服務」而非「為政治服務」的決心了。

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