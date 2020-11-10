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「全體委員」改「出席委員」…公視董監難產 綠降門檻挨轟

台灣新聞組／台北10日電
公視第七屆董監事審查會議9日召開，國民黨推薦的五位審查委員未出席，但會中決議董監事候選人只要獲「出席委員」四分之三同意便通過，文化部長李永得並指國民黨「政治綁架」。圖為公視外觀。（記者潘俊宏／攝影）
公視第七屆董監事審查會議9日召開，國民黨推薦的五位審查委員未出席，但會中決議董監事候選人只要獲「出席委員」四分之三同意便通過，文化部長李永得並指國民黨「政治綁架」。圖為公視外觀。（記者潘俊宏／攝影）

公視第七屆董監事審查委員昨上午召開審查會議，15位委員中，國民黨推薦的五位審查委員請假未出席。經近兩小時討論，十位出席委員決議修改議事規則，董監事候選人只要獲「出席委員」四分之三同意便通過，但下次開會再進行實質審查。

國民黨立院黨團總召林為洲聞訊直呼「離譜至極」，審查委員竟可當場修改遊戲規則，如果可以這樣「我去跳海」。民進黨立委也認為，此決議與公共電視法規定相違背。審查會議說下次會議就要適用新規則，林為洲說，「就等著他去適用」，國民黨不會再去開會，「適用後讓他們上任，看他敢不敢，行政官司打不完」；他敢斬釘截鐵講「絕對非法」，沒有法律授權，自己修改審查辦法，國民黨團要提出最嚴厲譴責。

文化部長李永得表示，尊重審查委員的決定，但還是須請教法務部的法律意見，也會持續拜訪朝野各政黨代表溝通。但李也說，五名藍營推薦委員集體缺席想造成審查會議延宕，「這就是赤裸裸的政治綁架」。

林為洲反擊說，高門檻的規定，用意是確保公廣集團公正客觀、不分黨派，就是要讓大家都能接受這份名單，如果提名人選都像施振榮，國民黨沒有道理反對；審查委員自甘淪為執政黨打手、當場下修門檻，不僅逾越母法，先前同一屆未通過提名的人選，作何感想？

國民黨推薦的審查委員、淡江大學教授包正豪則說，第一次調查開會時間時，他已表明有演講不克出席，另外還有審查委員尚在隔離檢疫的，李永得說是「政治綁架」，根本是栽贓。

公視法規定，「由行政院提名董、監事候選人，提交審查委員會以四分之三以上之多數同意後，送請行政院院長聘任之。」但條文未明定是「全體委員」或是「出席委員」的四分之三。

昨日會議一開始，審查委員蘇正平便提出臨時動議，修改議事規則為出席委員的四分之三，讓有意杯葛者即使不出席，審查會議依然可進行。

另位審查委員、台大法律系教授蔡茂寅認為修改規則並不違法；但是蕭新煌認為，如果修改為出席委員的四分之三，審查委員便要負擔此一修改的政治責任。最終此一動議獲七位審委支持、超過在場代表三分之二同意通過。

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