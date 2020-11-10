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「藍白合」蔣萬安搭配黃珊珊？柯文哲：選前半年再討論

記者楊正海／台北10日電
台北市長柯文哲10日至議會接受總質詢。(記者楊正海／攝影)
台北市長柯文哲10日至議會接受總質詢。(記者楊正海／攝影)

台北市長柯文哲今下午至議會總質詢，議員戴錫欽、李柏毅問柯，誰是台北市長接班人？並問柯，立委蔣萬安搭配副市長黃珊珊比較能勝選，不是兩全其美？柯文哲說，再講啦。戴錫欽追問，不排除？柯說，選前半年再討論，現階段還不是考試時間。

李柏毅問柯，若給蔣萬安、黃珊珊和衛福部長陳時中三人打分數，誰最具親和力？最高者打5分，柯文哲說，三個人差不多，都給5分。李柏毅再問，誰的意志力比較強悍？柯文哲說，這就不知道，要測過才知道。

柯文哲，意志力到遇到事件才知道，所以三個都寫問號。這要遇到事件，考第一名條件是第二名比你差，柯說，他覺得黃珊珊不錯，可以打5分，其他打問號。

李柏毅問，誰在選民中爭競力最強？柯文哲說，他有答案， 這是一個考試，現在模擬考的時間都沒有，黃珊珊對媒體的回答最恰當，現在是讀書時間，不是考試時間。

柯文哲說，他覺得今年3月1日，他認為總統川普一定當選，5月覺得川普麻煩了，投票前一個周，覺得川普不妙， 意思是說，時間還沒到，這兩年來，台灣美國選舉，現在進入極端政治，變化太快，每天把該做的事做好，行不行就交給上天決定就好了。

另被問到黃珊珊會不會選？柯文哲說，他認為會選；李柏毅問黃珊珊，有沒有準備好？黃珊珊則說，當市議員就開始準備了。柯文哲說，黃珊珊很認真學習，他是好的教練，是台大優良教師，但黃現在還沒入黨。黃珊珊說，現在都在讀書，等考試時再說。

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