黑白集／公器黨用 政院幕僚斜槓黨工

行政院小編被抓包上班時間在立法院作圖卡攻擊國民黨，國民黨團批評行政院長蘇貞昌根本是網軍頭。(本報資料照片)

蘇貞昌的行徑越來越離譜。他因拒絕為開放美豬致歉，遭在野黨杯葛施政報告；但在立院媒體採訪席上，卻有政院幕僚忙著製作醜化在野黨的圖卡，旋即傳給綠網軍發送。這一幕被記者目擊，當場抓包。

蘇團隊的年輕幕僚，斜槓人生竟是民進黨 的網軍小編，這是嚴重的假公濟私及違反行政倫理事件。這名幕僚竟毫不避諱地在立院執行任務，由此可見，蘇團隊對於這類「黨政不分」之事已多麼習以為常。

民進黨若要打擊在野黨，雖非光明正大的事，不能自己花錢找人製造梗圖嗎？現在卻是由政院幕僚代為執行，如此「公器黨用」，這是只想省錢，或者民進黨和行政院覺得這樣好方便？

當年批國民黨 「黨政不分」，現在卻抓政院幕僚為民進黨打工，這一點都說不通。當年反美豬美牛，現在卻開放美豬美牛，一樣是說不通。蘇貞昌代表政府向社會說聲抱歉，也不是多難的事，但他寧可走政院小編作梗圖讓綠網軍帶風向的歪道。明明自己什麼食安、治安、性平會報都沒開，卻要年輕人硬拗那是「假新聞」，還詆毀在野黨都領錢不做事；蘇團隊的做法很沒格調。

讓各部會把行銷案發包給綠營外圍組織分食，已經夠醜陋了；現在甚至差遣公職人員幫民進黨操刀，這就是年輕世代的斜槓未來嗎？