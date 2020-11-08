蔡衍明轉型當網紅 嗆黃國昌：就是罵我才暴紅的

旺中集團董事長蔡衍明。(取自蔡衍明臉書)

中天新聞台換照案備受矚目，時代力量前立委黃國昌日前先前披露旺中集團董事長蔡衍明，與旺中媒體高層的微信 群組對話截圖，蔡疑似下令操作新聞，引發議論。蔡衍明昨晚在臉書 表示，黃國昌之前隱居大概2個月，沒消沒息，現在一出來就又要攻擊自己，「反正就看到我就要罵，罵我就會更有名的樣子，他就是罵我才暴紅的，不是嗎」？

蔡衍明近來頻在臉書上錄製影片，昨天的影片內容指出，黃國昌在10月25日貼文攻擊旺中之前，上一篇貼文已經是8月30日的事了，質疑這兩個月台灣 發生那麼多事情，怎麼都沒出來講、沒替台灣人發聲。蔡說，社會的事情太多了，黃如果有心要為台灣好，當然也要去關心瘦肉精、疫苗等事，「他以前那麼愛爆料，而且出來都氣噗噗的，現在都不見了，只有對我氣噗噗」。

對於截圖內容，蔡衍明表示，其實群組裡面的對話，不是要管制新聞內容，這部分也不是自己在做主，是大家對這事情有什麼想法大家在討論、溝通而已，「我從事媒體這麼多年了，難道不能有我自己的想法嗎？比如說有時候半夜看到新聞，我們裡面政論節目在罵誰罵得太過火，就像那天我也在講，蔡英文的廚師有必要把人家講成這樣嗎」？

蔡衍明說，黃國昌的抹黑，自己當然被他氣到，但黃可能也很氣，因為他從2011年就開始攻擊了，「可能想到當初他如果沒有我，沒辦法這麼有名，所以再關心一下，看看會不會更有名」。

至於認識習近平嗎？蔡衍明說，不認識，手也沒握過，只有一次在烏鎮拍了一張約200人的大合照；外界盛傳，旺中的新聞一定要經過國台辦指示，蔡衍明回應，並無此事，自己也是都凌晨三點多才看到新聞。