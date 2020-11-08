我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診986萬例 加州逼近97萬

白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

蔡衍明轉型當網紅 嗆黃國昌：就是罵我才暴紅的

記者蔡晉宇／台北8日電
旺中集團董事長蔡衍明。(取自蔡衍明臉書)
旺中集團董事長蔡衍明。(取自蔡衍明臉書)

中天新聞台換照案備受矚目，時代力量前立委黃國昌日前先前披露旺中集團董事長蔡衍明，與旺中媒體高層的微信群組對話截圖，蔡疑似下令操作新聞，引發議論。蔡衍明昨晚在臉書表示，黃國昌之前隱居大概2個月，沒消沒息，現在一出來就又要攻擊自己，「反正就看到我就要罵，罵我就會更有名的樣子，他就是罵我才暴紅的，不是嗎」？

蔡衍明近來頻在臉書上錄製影片，昨天的影片內容指出，黃國昌在10月25日貼文攻擊旺中之前，上一篇貼文已經是8月30日的事了，質疑這兩個月台灣發生那麼多事情，怎麼都沒出來講、沒替台灣人發聲。蔡說，社會的事情太多了，黃如果有心要為台灣好，當然也要去關心瘦肉精、疫苗等事，「他以前那麼愛爆料，而且出來都氣噗噗的，現在都不見了，只有對我氣噗噗」。

對於截圖內容，蔡衍明表示，其實群組裡面的對話，不是要管制新聞內容，這部分也不是自己在做主，是大家對這事情有什麼想法大家在討論、溝通而已，「我從事媒體這麼多年了，難道不能有我自己的想法嗎？比如說有時候半夜看到新聞，我們裡面政論節目在罵誰罵得太過火，就像那天我也在講，蔡英文的廚師有必要把人家講成這樣嗎」？

蔡衍明說，黃國昌的抹黑，自己當然被他氣到，但黃可能也很氣，因為他從2011年就開始攻擊了，「可能想到當初他如果沒有我，沒辦法這麼有名，所以再關心一下，看看會不會更有名」。

至於認識習近平嗎？蔡衍明說，不認識，手也沒握過，只有一次在烏鎮拍了一張約200人的大合照；外界盛傳，旺中的新聞一定要經過國台辦指示，蔡衍明回應，並無此事，自己也是都凌晨三點多才看到新聞。

台灣 臉書 微信

上一則

羅智強：白登發人省思的宣示 蔡總統聽見了嗎？

下一則

不敵虧損！慰安婦博物館暫休館 將遷址明年4月重開

延伸閱讀

CVS轉型健康服務 Q3營收成長 調高全年財測

CVS轉型健康服務 Q3營收成長 調高全年財測
黃國昌帶頭打中天 時力支持者卻過半反關台

黃國昌帶頭打中天 時力支持者卻過半反關台
黃國昌爆干預新聞 蔡衍明斥抹黑造謠

黃國昌爆干預新聞 蔡衍明斥抹黑造謠
蔡衍明自曝兩事得罪：蘇貞昌絕對會關中天

蔡衍明自曝兩事得罪：蘇貞昌絕對會關中天

熱門新聞

內政部長徐國勇2日列席立法院內政委員會，被問到行政院治安會報已多久未召開，一度語塞。（記者曾原信／攝影）

治安會報一年沒開…江啟臣嗆蘇：有臉懲下屬?

2020-11-03 02:27
總統大選持續開票，原本初期氣勢較好的川普有逐漸被白登逆轉跡象。Getty Images

白登逆轉中！獨派急忙從「天佑台灣」變「一個災難」

2020-11-05 16:33
張毅（左）和楊惠姍成立「琉璃工房」，將雕刻品推廣到全世界。（本報資料照片）

張毅病逝 當年三角戀化煙雨 光陰讓他與前妻關係昇華

2020-11-02 02:25
王令麟（中）強調，蔡咪咪（左）是永遠的至親家人。圖為2003年蔡咪咪與婆婆陳佩芳（右），陪王令麟受頒輔大名譽博士。（翻攝自王令麟部落格）

滯美分隔13年 蔡咪咪訴離王令麟 「沒要求財產」

2020-11-04 02:28
台灣最擔心的是，目前傳出白登要重用的國安與外交官員，還是中國所知道的歐巴馬時代「熟面孔」，勢必在對台政策上受限於對中政策。(Grtty Images)

台灣盡是川粉 押寶極端不智

2020-10-31 19:37
美國總統川普。(路透 )

新聞評論／把台炒成「川粉國」 蔡政府選前覺悟已太遲

2020-11-02 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結
白登拿下賓州 贏得美國大選

白登拿下賓州 贏得美國大選
白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…

白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…
傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮

傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮
「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言

「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言