羅智強：白登發人省思的宣示 蔡總統聽見了嗎？

國民黨台北市議員羅智強在臉書談白登勝選。(取材自臉書)

白登 發表勝選演說。國民黨台北市議員羅智強今天在臉書對白登勝選發表看法。羅智強說，蔡英文總統應該要先自我反省，自己跟白登有沒有一樣價值?大家可以想像，白登會去關支持川普的電視台？會去用標案養1450？白宮發言人部屬會做圖，丟給側翼去攻擊在野黨的國會議員？

羅智強說，民主，原本是台美共同的語言，但今天的民進黨，已經離開民主的價值太遠，這才是未來的台美關係，最嚴峻的挑戰。

羅智強今天在臉書提到，白登當選為這場美國 史上最對立、最撕裂的大選，劃上一個暫時的逗號。蔡政府即時祝賀白登當選算是亡羊補牢，稍稍彌補之前的選邊錯誤，

羅說，但真正觸動台灣 人民內心的，應是看到白登的感言 : 「我保證成為一個只尋求團結、不尋求分裂的總統」、「我們必須停止將對手當成敵人，他們不是我們的敵人，他們也是美國人。」「我一樣會為那些沒有投給我的人努力工作，就像為那些投給我的人一樣。」

羅智強還說，白登並向川普的支持者喊話：「此時此刻，讓我們給彼此一個機會吧」。羅說，蔡英文想要修復與白登的關係，應該要先自我反省，自己跟白登，有沒有一樣的價值?

羅說，選前白登投書世界日報，向亞裔美國人喊話，也重申對台灣的承諾。白登說，「我將深化與台灣這個居領先地位的民主政體、主要經濟體，以及科技重鎮的關係」。白登反對「中國病毒」這稱呼，因這可能導致對亞裔種族歧視；他也解釋應對中國大陸，「更新我們(美國)在海外的聯盟與領導力」，並在符合美國利益的領域與中國合作。

羅智強說，白登這些發人省思的宣示，蔡英文總統，您聽見了嗎？