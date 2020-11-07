新聞評論／時空不同 別忘「追求和平」是兩岸共識

當年「馬習會」閉門會議登場，馬英九總統（右）與習近平（左）進入會場，向採訪媒體揮手，展開歷史的新頁。（本報資料照片）

美國總統大選 後，大陸6日首度舉行「馬習會五周年」紀念座談會，箇中意涵引發關注。對岸企圖表達兩個意涵：一是呼籲民進黨 認同九二共識、反對台獨，兩岸就有交往可能；二是提醒當年積極參與馬習會的國民黨，要更加珍惜兩岸和平發展的道路。

兩岸學者不約而同指出，大陸藉由「馬習會」座談會，有意向蔡總統釋出善意訊息，建立兩岸領導人常態性會晤機制，可望降低兵戎相見的機會。

蔡英文 總統今年連任後曾被問到，是否願意與中共國家主席習近平舉行「蔡習會」？蔡總統當時正面表示，只要有助於兩岸和平穩定，她希望能在「和平、對等、民主、對話」的基礎上促成兩岸互動，且任何形態的互動，她都可考慮。

不過，大陸國台辦主任劉結一昨說，以「不預設政治前提、有意義的對話」為名，繞開九二共識，是完全行不通的。對北京而言，唯一的解方就是，具有「一中內涵」的九二共識；民進黨若想「蔡習會」，卻要繞開九二共識，結果將是完全行不通，特別是在中美對峙下，兩岸逐步陷入「火車對撞」氛圍。

蔡英文2016年參選總統時曾拋出「維持現狀」，希望解決兩岸政治歧異。不過，四年過去，兩岸不僅沒有解決歧異，反而更顯分歧。馬習會的政治基礎完全不同於蔡習會，但雙方希望推動兩岸和平互動的方向絕對是一致的，如今現狀已跟四年前大不同，美國總統也即將易主，兩岸主政者皆應認真思考，如何營造在不同時空環境下的政治對話空間。