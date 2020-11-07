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陸委會前主委揭內幕：為了「四個字」 馬習會險破局

記者黃國樑／台北7日電
馬英九總統與台方代表出席「馬習會」後記者會。（記者林澔一／攝影）
馬英九總統與台方代表出席「馬習會」後記者會。（記者林澔一／攝影）

「馬習會」五周年，回顧當年協商過程，負責這項「美心任務」的陸委會前主委夏立言透露，為了「中華民國」這四個字喬不定，雙方曾撂話乾脆不辦。

夏立言表示，當初是兩岸領導人馬英九習近平都想見面，才促成歷史會面。會面登場前一天，他先飛抵新加坡，近午夜開始，與大陸國台辦主任張志軍協商，張志軍不希望台方公開談一中各表與中華民國憲法，提議馬跟習晚餐時，可輕鬆、不經意提出來。

夏立言說，馬英九堅持必須在公開場合說出中華民國，並向全世界傳達九二共識的內涵是「一個中國、各自表述」；張志軍則說，如果馬一定要提「中華民國」，習就會宣示「一國兩制、和平統一」立場，恐怕雙方見面將是劍拔弩張。

雙方陷入膠著，最後張志軍提議，無論習或馬在開場致詞時都不說出讓對方不舒服或難堪的內容，但正式會談就可暢所欲言。

夏立言說，妥協版本達成共識時已超過凌晨三點，他清晨向馬英九報告，馬「不太高興」，也不準備接受。不過馬在飛新加坡途中，隨行的國安會秘書長高華柱、諮詢委員邱坤玄都認為可接受；馬英九反問，就算他不說這些，難保對方不會說出什麼。夏立言說，開場是由習近平先致詞，若說了什麼讓台方難堪的話，馬可以馬上反擊。最後，馬英九終於點頭接受。

馬英九在閉門會談大談「九二共識」，在習近平面前提出「一中各表」，並提及中華民國憲法。會後記者會，馬接受提問時還大聲說，「我一個字一個字講，我站穩了一個中華民國總統要站穩的立場。」他也說，「馬習會」最主要成果就是把「九二共識」進行詳細、最貼近事實鋪陳，讓習近平了解。

馬習會面的構想，來自一次乘船夜遊。夏立言說，馬習會前半個月，他與張志軍在廣州會面乘船夜遊珠江，張主動提出安排兩位領導人見面。雙方隔日各自向習、馬提報，兩周內就拍板在新加坡舉行。

夏立言透露，他曾跟張志軍說，「我們會在馬習會時宣示中華民國」；張志軍回說，「如果要提中華民國，你們就不用來了」。夏馬上回應，「如果不讓我們說，那就不要辦了。」事實上，展開作業後，對方不曾因馬要談中華民國，就說不要辦了，而是盡力折衝，主因兩位領導人都想見面。

馬英九 習近平 新加坡

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