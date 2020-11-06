小編變網軍？藍委告發蘇貞昌圖利 政院堅持僅供立委

國民黨團6日赴台北地檢署告發行政院長蘇貞昌、蘇貞昌、發言人丁怡銘及三位小編涉嫌刑法圖利罪及貪汙治罪條例的公務員圖利罪。（左起：李德維，葉毓蘭，費鴻泰，林奕華，洪孟楷，陳玉珍，林思銘，吳怡玎）(記者賴佩璇／攝影)

國民黨 立院黨團今赴台北地檢署告發行政院長蘇貞昌、發言人丁怡銘及周家鴻、李姓、陳姓等三位小編，涉嫌刑法圖利罪及貪汙治罪條例的公務員圖利罪。行政院發言人丁怡銘則堅持，政院即時製作各種圖卡提供執政黨立委問政參考，是職責所在，相關內容均本於事實，用真實帳號提供給立法委員，並沒有利用網軍帶風向的問題。

蔡政府慣性透過社群 捍衛或澄清政策卻踢到鐵板，行政院發言人室近日捲入小編變網軍風波，藍委上午也赴定台北地檢署告發。

只不過，據了解，當日被報導披露的三位幕僚，僅周姓幕僚負責政策圖卡製作，另兩位李姓與陳姓同仁兩位工作內容主要是媒體採訪事宜、負責記錄議場文字、院長與部會首長發言等等，本就時常在院長行程出沒。兩人的友人也私下訝異表示，兩人唯一會的作圖大概是修自己的照片，竟然也被告，令人納悶。

丁怡銘受訪時則表示，政院幕僚在議場記錄事實，了解立院動態，也本於事實，傳遞正確訊息，將政策、政府立場用文字、製作圖卡說明，提供執政團隊或執政黨立院黨團做政策論述參考，都是工作的範疇。

丁怡銘說，現在是社群時代，針對各種網路謠言，政策說明，政院即時製作各種圖卡提供執政黨立委問政參考，是職責所在。何況相關內容均本於事實，用真實帳號提供給立法委員，並沒有利用網軍帶風向的問題。

丁怡銘表示，從防範非洲豬瘟、澄清婚姻平權推動過程中的坊間謠言、三倍券政策的說明、美豬進口的釋疑等，政院都透過文字與圖像、影片等詳加說明；也非常樂見國民黨願意幫忙澄清像是推動同婚後爸爸媽媽不會消失、或是美豬和美牛一樣萊克多巴胺安全量相同，或是大型會議因疫情 暫緩召開就沒有支出車馬費等訊息。

對於蘇貞昌施政報告今日七度遭杯葛，丁怡銘則說，立委領的是人民納稅錢，相信人民寧願看到立委問倒院長或部會首長，也不願意看到議場繼續空轉浪費公帑。