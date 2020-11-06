新聞評論／政院淪網軍頭 國政可停擺 攻擊在野黨不能停

行政院長蘇貞昌。（本報資料照片）

行政院幕僚製作攻擊在野黨的網軍圖卡被抓包，面對國民黨立委江啟臣 、林為洲等的質疑，法務部次長蔡碧仲說，請立委提供資料，他會交辦查明事實；面對行政院長蘇貞昌又一項沒開的廉政會議，蔡碧仲連自己曾代理部長出席的時間都搞不清楚，至於廉政會議為什麼一年多沒開，蔡碧仲當然更不知道了。

蘇貞昌有「酷吏」之稱，常會飆罵部屬，不留情面，批這個不對，斥那個有錯，威風凜凜。但碰到萊豬問題，就被踢爆該由行政院長主持的法定食安會報一年多沒開；長榮大學馬來西亞籍女學生遇害，也被揭發行政院治安會報同樣一年多未開。

接著，大家更發現，除了食安和治安外，從永續發展、社會福利、毒品防制、廉政、科技、性平、文化到數位創新等，幾乎涵蓋所有國政層面的十幾種法定會議，都已全面停擺。蘇貞昌，衝衝衝，卻沒人知道他到底是在衝什麼？

現在大家知道了，國政可以停擺，對於在野黨的攻擊不能停，網軍作戰的號角更不能停。而且，對於在野黨或異議媒體，網軍不論是圍剿殺無赦或突襲帶風向，衝鋒的號聲常常就是從行政院吹響的。

蘇貞昌領導的行政院，在這方面是有前科的。3月間媒體向中央疫情 指揮中心提問是否控制篩檢量營造沒有社區傳播假象，當時行政院副院長陳其邁的辦公室主任就在上班時間直播留言帶風向，霸凌 記者。而其他「逆時中」的記者也有被肉搜、謾罵、霸凌的經驗。

行政院發言人室幕僚和行政院副院長辦公室主任，都可以在上班時間，或者製作網軍圖卡攻擊在野黨，或者直播留言帶風向霸凌媒體，難怪在野黨批評行政院已淪為網軍指揮中心。

看農委會豢養的1450，東征西討，戰功顯赫，難怪蘇貞昌對陳吉仲再怎麼「壓麥」，「小英男孩」仍然屹立不搖。蘇貞昌或興「有為者亦若是」之嘆，因此攸關國政各個層面的各種法定會議可以全面停開，只有網軍操演實戰不可廢弛；而且，農委會的1450還是外包，行政院乾脆由公務人員上陣親征。

江啟臣要求查辦網軍司令部是否違反行政中立與廉政倫理規範，但蘇貞昌連廉政會議都不開了，蔡碧仲當然繼續避重就輕。