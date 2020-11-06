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不只食安、治安會報…立委再爆政院兒權小組已停擺7個月

記者蔡晉宇、賴于榛／台北6日電
時代力量立委王婉諭。（本報資料照片）
時代力量立委王婉諭。（本報資料照片）

行政院近來被在野黨踢爆包括食安會報、治安會報等都逾期多時未開會。時代力量立委王婉諭昨天表示，行政院的「兒童及少年福利與權益推動小組」也已經長達七個多月沒有開會了，甚至連本屆委員、上一屆補聘委員的聘書，也沒有發出。

王婉諭說，按照行政院「兒童及少年福利與權益推動小組設置要點」，兒權小組會議每四個月就應該要召開一次，然而，從3月24日第三屆委員的最後一次會議結束之後，該小組都沒有再開過會。

王婉諭指出，不只該開的會議沒開，理當在6月28日後接任的第四屆委員，到現在都還沒有取得聘書或正式聘任，更誇張的是，連上一屆補聘委員的聘書，也沒有發出；沒有聘書，沒有簽核聘任，這個會議就沒辦法召開。她從8月就詢問衛福部，得到回覆是早在5月底就送出名單給行政院簽核，經調整與考委、監委重複提名名單後，10月中送進行政院，但至今仍未獲批示。

王婉諭不解，簽核幾份聘書的困難到底是什麼？不明白行政院為什麼需要這麼多時間，呼籲盡快召開會議，讓被忽略的兒少表意權能夠充分落實。

行政院發言人丁怡銘回應，兒權小組委員人選與聘書等事宜，行政院長蘇貞昌已核定，正由衛福部辦理後續作業。

丁怡銘解釋，政府對於各項兒少權益與輔導扶助，持續保持密切討論與關心，3月後至今開了16次專案會議。

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