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不贊成移除蔣介石銅像 退輔會主委：若強拆會強烈抗爭

記者洪哲政、陳熙文／台北6日電
退輔會主委馮世寬表示，若政府決定強制執行拆除蔣介石銅像，會「強烈抗爭、堅持反對」。（本報資料照片）
退輔會主委馮世寬表示，若政府決定強制執行拆除蔣介石銅像，會「強烈抗爭、堅持反對」。（本報資料照片）

促轉會揚言移除蔣介石銅像等「威權象徵」，點名退輔會等三個部會執行效率緩慢。退輔會主委馮世寬昨天在立法院表示，他是政務官，無法反對政策，但針對促轉會作法，他講心裡話：「我是非常不贊成的。」被詢及若政府決定強制執行拆除令？馮世寬說會「強烈抗爭、堅持反對」。

馮世寬昨天列席立法院外交及國防委員會，就明年度預算案備詢。國民黨立委溫玉霞質詢表示，促轉會點名數個部會仍有威權象徵，國防部有260處，處理執行率是零，教育部155處，執行率是3%，退輔會則有66處，執行率是2%。

針對移除銅像問題，基進黨立委陳柏惟質詢時表示，他無意挑起族群意識，但「蔣介石對台灣人是有傷害的」，情感上無法大家都接受。馮世寬回應，他不贊成這種說法，「沒有蔣總統就沒有今天的台灣」。

馮世寬說，他曾到南韓仁川麥克阿瑟公園，美軍司令麥克阿瑟雕像前有老百姓排隊，這一家人鞠躬，後一家人罵三字經，但罵完了把它擦乾淨，提供下一人敬禮，「要鞠躬的去鞠躬，要罵的你去罵」，「我們應走上這條路，但不可以說它是威權」。

陳柏惟隨後表示，榮家與安養機構對蔣可能仍有緬懷之意，但退輔會所屬農林機構應可先處理銅像。

馮世寬回答，他坦誠說，蔣公銅像都是基層留下來的，現在有很多都是古蹟了，不可以隨便更動；促轉會放個牌子寫這是原來的威權象徵，他沒有意見，但要移走，他個人就有意見。

馮世寬說，他是政務官，無法反對政策，但在政策推行之間，他可把正當理由敘明：退輔會立場與國防部完全一致，「蔣公」銅像不可隨便挖走、打破。

促轉會表示，對馮世寬的回應感到不解，促轉會過去一年多來不管透過公文或協調會議，沒有得到過退輔會的具體回應。

促轉會並表示，所謂榮民情感，在高山農場這些觀光勝地已經不是榮民日常生活影響之處，不太具有說服力，這部分促轉會仍然主張應該移除，將繼續溝通；至於榮家的部分，促轉會尊重榮民情感的說法，認為可以採取多元處置，例如，加上說明牌等，但一年多來屢次提出，都沒有得到具體回應。促轉會說，既然主委表示意見，促轉會就有共識的部分，會盡快啟動協調。

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