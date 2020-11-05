質詢爆衝突！原民立委鄭天財潑咖啡 馮世寬脫衣嗆：我怕你啊？

鄭天財、馮世寬幾度來回唇槍舌劍。(擷取自國會頻道)

為了原住民廠商與退輔會一項財務爭議案，國民黨 原住民立委鄭天財與退輔會主委馮世寬今天在立法院外交及國防委員會質詢間相互拍桌，雙方進而走下質詢台爆發推擠衝突，鄭添財怒擲咖啡 ，馮世寬脫下外套叫陣，「我怕你啊」。

來源：聯合新聞網

馮世寬稍後面對民進黨立委何志偉質詢表示，他非常重視原住民，立委談到他這塊痛的地方，他覺得很不平。他並不是想藉此表達他身強力壯，觸及其最照顧這部分，他心裡其實很難過。

馮世寬上午列席立法院外交及國防委員會就年度預算案備詢。鄭天財質詢時表示，他長期關切、開過協調會的一家有原民背景的廠商與退輔會間的財務爭議案，他質問馮，為何法院判決確定，退輔會卻還不付錢？馮世寬則表示，該廠商欠了退輔會800多萬台幣，為何要付？須據理力爭。

鄭天財至此怒道，「這800多萬法有判決嗎？」你不講我還不生氣，弄到人家無法再參與投標；馮世寬則一再重申該廠商違法，鄭天財至此拍桌以對，走下質詢台往馮世寬走去。馮世寬因此也拍桌回應，走下質詢台迎上，雙方在主席台前遭遇推擠。

二人雖然被在場人士拉開，但雙方顯然怒氣未消，鄭天財隨手拿起桌上的外帶咖啡，往馮世寬方向砸去，導致退輔會副主委呂嘉凱全身咖啡，馮世寬也不甘示弱，脫下西裝外套一個箭步迎上前去，但雙方再次被拉開，未再有更進一步衝突。