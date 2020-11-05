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「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

新聞眼／文宣打擊政敵 民進黨的政院？

記者 賴于榛
國民黨痛批蘇貞昌是「網軍頭」、行政院變成「帶風向總部」。（記者曾學仁／攝影）
國民黨痛批蘇貞昌是「網軍頭」、行政院變成「帶風向總部」。（記者曾學仁／攝影）

行政院近日陷入「有政府、沒會報」風波，發言人室幕僚還被發現成為「中央廚房」，製作協助執政黨立委在社群上護航政府的圖文。行政院雖解釋幕僚是在「彙整正確而即時的新聞資訊」，但行政院不是民進黨的行政院，相關圖文只供給執政黨立委，還輾轉到親綠網紅臉書大聲嚷嚷，除了偏袒自己人，也有模糊焦點的嫌疑。

自從行政院長蘇貞昌上任後，擅長利用圖文捍衛政策，也有相當宣傳成效，但這次被抓包，政院小編在上班時間製作圖卡反擊在野黨與媒體，並非透過正式或慣用澄清管道露出，而是私相授受給執政黨立委，且文字內容根本談不上「彙整正確而即時的新聞資訊」，更像是攻擊政敵的文宣，無怪乎國民黨強烈反彈，要痛批蘇貞昌是「網軍頭」、行政院變成「帶風向總部」。

其實，蘇內閣因為強力宣傳或捍衛政策引發的爭議本就不少，5月間，蘇貞昌推銷紓困政策，要讓有工作無加保者，例如舉廣告牌、賣玉蘭花、個人接案等民眾都能在排富後領取1萬元台幣（約347美元），透過蘇親自宣布，民眾當日就湧入公所，但公所都還未有表格與相關資料證明，反倒引發了萬元紓困之亂。

從萬元紓困之亂，到這次製圖風波，蘇內閣都是透過簡單的口號或圖卡，想以「懶人包」方式進行宣傳或澄清，卻也因為內容過於簡略，得到反效果。更何況，這次政院小編的圖卡，除了粗略，還被在野黨質疑有「誤導」、甚至「攻擊」的惡意，更違反行政中立，絕對不是一句「彙整資訊」可含混過去。

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