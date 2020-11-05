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政院小編上班做圖卡批藍 國民黨轟拿國庫做黨務

記者徐偉真、劉宛琳／台北5日電
國民黨立院黨團總召林為洲（左二）、書記長林奕華（中）等人4日舉行記者會，質疑行政院公務員領納稅人的錢，卻淪為執政黨帶風向的網軍。（記者潘俊宏／攝影）
國民黨立院黨團總召林為洲（左二）、書記長林奕華（中）等人4日舉行記者會，質疑行政院公務員領納稅人的錢，卻淪為執政黨帶風向的網軍。（記者潘俊宏／攝影）

行政院發言人室幕僚被媒體發現，上班時間在立法院製作攻擊國民黨的圖卡。國民黨昨天表示，應該行政中立的行政院竟幫民進黨養網軍，「國庫直接拿來做黨務」，行徑離譜、踐踏公務體系。國民黨立法院黨團也要求蔡英文總統說清楚、行政院長蘇貞昌下台，監察院立刻啟動調查。

蘇貞昌前天到立院施政報告並備詢，但國民黨團第六度占領發言台，蘇仍無法上台，政院小編被媒體發現在議場製作「你已成為假新聞受害者」、「包場一天960萬 好歌大家唱」圖卡，一張是關於政院的治安會報沒開會，一張是關於前天議場空轉，兩張圖卡沒多久就出現在偏向綠營立場的臉書粉絲頁和民進黨民代臉書上。

國民黨文傳會主委王育敏說，這些網軍圖卡前天做完後，隨即在多個親綠臉書社群曝光，桃園市議員王浩宇、民進黨立委王定宇粉專等都貼出，顯見行政院就是網軍指揮中心。

國民黨革實院院長羅智強諷刺蘇貞昌，「天下無難事，只怕不騙人」、「國家是蘇家，滿朝全東廠，行政院東廠有一條龍」、「行政院中央廚房化，讓1450公務員化」，直接用國家資源打擊其他在野黨的工具，把自己側翼化，這是民進黨所謂的民主進步嗎？

國民黨團總召林為洲說，發言人室的人直接扮演網軍，監督、監控國會，做圖的政院幕僚領國家薪水，也是廣義的公務人員，卻在上班時間做政治攻防、攻擊在野黨，還做圖卡給側翼，公務人員上班時間宣傳政策就算了，但居然是政治攻防，之前民進黨用1450養網軍，起碼還是發包出去，現在連發包都免了，公務員利用上班時間做。

國民黨團書記長林奕華說，現在根本是「網軍國家隊」，公務人員沒有遵守行政中立原則，國家隊不是對國際宣傳，而是用納稅人的錢，洗台灣人的腦、帶風向，國民黨質疑行政院，結果行政院不是道歉，趕快跟大家說什麼時候開會，而是大剌剌地把立法院當行動辦公室，這比不開會還嚴重，蘇貞昌濫用權力，根本就是「網軍頭」。

對於行政院幕僚被質疑替網軍製圖，行政院昨解釋，該名幕僚是彙整正確而即時的新聞資訊，完成後也立刻提供執政黨團立委對外說明之用，未提供給所謂網軍，或以錯誤訊息帶風向。

行政院發言人丁怡銘昨解釋，被質疑的周姓同仁日常負責為政院網路新聞資訊搜集，以及參與各項政策問答圖卡、懶人包等製作；行政院給予立委的各式政策說明或社群上等澄清專區，向來均包含文字與簡易圖卡，內容均截自政府法令或新聞公開訊息。

他說，例如有媒體引用錯誤資訊，認為政府未開會也領錢，基於迅速於網路澄清的需求，除了以文字說明政府相關出席費沒有開會不會支出之外，周姓同仁也製作簡易圖卡提供立委澄清，相關圖卡也因此出現在幾位立委臉書。

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