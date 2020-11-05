政院小編上班做圖卡批藍 國民黨轟拿國庫做黨務

國民黨立院黨團總召林為洲（左二）、書記長林奕華（中）等人4日舉行記者會，質疑行政院公務員領納稅人的錢，卻淪為執政黨帶風向的網軍。（記者潘俊宏／攝影）

行政院發言人室幕僚被媒體發現，上班時間在立法院製作攻擊國民黨 的圖卡。國民黨昨天表示，應該行政中立的行政院竟幫民進黨 養網軍，「國庫直接拿來做黨務」，行徑離譜、踐踏公務體系。國民黨立法院黨團也要求蔡英文總統說清楚、行政院長蘇貞昌下台，監察院立刻啟動調查。

蘇貞昌前天到立院施政報告並備詢，但國民黨團第六度占領發言台，蘇仍無法上台，政院小編被媒體發現在議場製作「你已成為假新聞受害者」、「包場一天960萬 好歌大家唱」圖卡，一張是關於政院的治安會報沒開會，一張是關於前天議場空轉，兩張圖卡沒多久就出現在偏向綠營立場的臉書 粉絲頁和民進黨民代臉書上。

國民黨文傳會主委王育敏說，這些網軍圖卡前天做完後，隨即在多個親綠臉書社群曝光，桃園市議員王浩宇、民進黨立委王定宇粉專等都貼出，顯見行政院就是網軍指揮中心。

國民黨革實院院長羅智強諷刺蘇貞昌，「天下無難事，只怕不騙人」、「國家是蘇家，滿朝全東廠，行政院東廠有一條龍」、「行政院中央廚房化，讓1450公務員化」，直接用國家資源打擊其他在野黨的工具，把自己側翼化，這是民進黨所謂的民主進步嗎？

國民黨團總召林為洲說，發言人室的人直接扮演網軍，監督、監控國會，做圖的政院幕僚領國家薪水，也是廣義的公務人員，卻在上班時間做政治攻防、攻擊在野黨，還做圖卡給側翼，公務人員上班時間宣傳政策就算了，但居然是政治攻防，之前民進黨用1450養網軍，起碼還是發包出去，現在連發包都免了，公務員利用上班時間做。

國民黨團書記長林奕華說，現在根本是「網軍國家隊」，公務人員沒有遵守行政中立原則，國家隊不是對國際宣傳，而是用納稅人的錢，洗台灣人的腦、帶風向，國民黨質疑行政院，結果行政院不是道歉，趕快跟大家說什麼時候開會，而是大剌剌地把立法院當行動辦公室，這比不開會還嚴重，蘇貞昌濫用權力，根本就是「網軍頭」。

對於行政院幕僚被質疑替網軍製圖，行政院昨解釋，該名幕僚是彙整正確而即時的新聞資訊，完成後也立刻提供執政黨團立委對外說明之用，未提供給所謂網軍，或以錯誤訊息帶風向。

行政院發言人丁怡銘昨解釋，被質疑的周姓同仁日常負責為政院網路新聞資訊搜集，以及參與各項政策問答圖卡、懶人包等製作；行政院給予立委的各式政策說明或社群上等澄清專區，向來均包含文字與簡易圖卡，內容均截自政府法令或新聞公開訊息。

他說，例如有媒體引用錯誤資訊，認為政府未開會也領錢，基於迅速於網路澄清的需求，除了以文字說明政府相關出席費沒有開會不會支出之外，周姓同仁也製作簡易圖卡提供立委澄清，相關圖卡也因此出現在幾位立委臉書。